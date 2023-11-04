Прогноз погоди в Україні на 5 листопада від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі оголосили небезпеку через потужні дощі завтра
На більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні завтра
По всій території країни буде хмарно з проясненнями. Вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Хмельницькій та Київській областях, вдень на Закарпатті очікуються значні дощі. Вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів.
Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях очікуються пориви 17-22 м/с.
Температура вночі буде +9+14, у південно-східній частині до +17, у західних областях +3+8 тепла. Вдень очікується +12+17, на півдні країни до +20.
Погода по Київській області
Завтра в столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. За словами синоптиків, вночі очікується помірний, місцями значний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер південний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 17-22 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +9+14, вдень +12+17;
- по Києву вночі +11+13, вдень близько +15.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через сильні пориви вітру.
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні
Синоптики розповіли, що вночі у Вінницькій та Житомирській областях, вдень на Закарпатті значні дощі. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та північно-східних областях очікуються пориви вітру 17-22 м/с.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, погода в Україні у суботу, 4 листопада, буде похмурою та дощовою. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вдень + 15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.
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