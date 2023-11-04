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В Укргідрометцентрі оголосили небезпеку через потужні дощі завтра

4 листопада 2023 14:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада від Укргідрометцентру
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні завтра

По всій території країни буде хмарно з проясненнями. Вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Хмельницькій та Київській областях, вдень на Закарпатті очікуються значні дощі. Вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів.

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях очікуються пориви 17-22 м/с.

Температура вночі буде +9+14, у південно-східній частині до +17, у західних областях +3+8 тепла. Вдень очікується  +12+17, на півдні країни до +20.

Погода в Україні 5 листопада
Погода в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Завтра в столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. За словами синоптиків, вночі очікується помірний, місцями значний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 17-22 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +9+14, вдень +12+17;
  • по Києву вночі +11+13, вдень близько +15.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

Погода в Києві 5 листопада
Погода в Києві 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

Синоптики розповіли, що вночі у Вінницькій та Житомирській областях, вдень на Закарпатті значні дощі. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та північно-східних областях очікуються пориви вітру 17-22 м/с. 

Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 5 листопада
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні у суботу, 4 листопада, буде похмурою та дощовою. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вдень + 15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.

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