Погода на вихідні 4 та 5 листопада — де будуть сильні дощі

Погода на вихідні не балує — в Укргідрометцентрі розповіли, де будуть найсильніші зливи та вітри
На цих вихідних на українців очікує дощова погода. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.
Про це повідомили у Укргідрометцентрі.
Погода в Україні на 4-5 листопада
На цих вихідних на більшій частині території України очікується дощова погода. У північних і центральних областях місцями сильні дощі. На сході та південному сході, у понеділок вдень на Правобережжі без опадів.
У суботу вночі у західних, вдень у центральних та південних областях, у неділю на Лівобережжі місцями пориви вітру сягатимуть швидкості15-20 м/с. Найближчої ночі в Карпатах 20-25 м/с.
Температру повітря в Україні:
- температура вночі 5-12 °С тепла, вдень 12-19 °С;
- у південних областях вночі 13- 17 °С, вдень 20-23 °С.
Раніше ми повідомляли, що завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.
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