Погода на вихідні 4 та 5 листопада — де будуть сильні дощі

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

На цих вихідних на українців очікує дощова погода. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні на 4-5 листопада

На цих вихідних на більшій частині території України очікується дощова погода. У північних і центральних областях місцями сильні дощі. На сході та південному сході, у понеділок вдень на Правобережжі без опадів.

У суботу вночі у західних, вдень у центральних та південних областях, у неділю на Лівобережжі місцями пориви вітру сягатимуть швидкості15-20 м/с. Найближчої ночі в Карпатах 20-25 м/с.

Температру повітря в Україні:

температура вночі 5-12 °С тепла, вдень 12-19 °С;

у південних областях вночі 13- 17 °С, вдень 20-23 °С.

Раніше ми повідомляли, що завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.