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Погода на вихідні не балує — в Укргідрометцентрі розповіли, де будуть найсильніші зливи та вітри

3 листопада 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода на вихідні 4 та 5 листопада — де будуть сильні дощі
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цих вихідних на українців очікує дощова погода. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

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На цих вихідних на більшій частині території України очікується дощова погода. У північних і центральних областях місцями сильні дощі. На сході та південному сході, у понеділок вдень на Правобережжі без опадів.

У суботу вночі у західних, вдень у центральних та південних областях, у неділю на Лівобережжі місцями пориви вітру  сягатимуть швидкості15-20 м/с. Найближчої ночі в Карпатах 20-25 м/с.

Температру повітря в Україні:

  • температура вночі 5-12 °С тепла, вдень 12-19 °С;
  • у південних областях вночі 13- 17 °С, вдень 20-23 °С.

Раніше ми повідомляли, що завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.

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