Погода на выходные 4 и 5 ноября – где будут сильные дожди

Человек с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

На этих выходных украинцев ожидает дождливая погода. На Левобережье будут сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на 4-5 ноября

В эти выходные на большей части территории Украины ожидается дождливая погода. В северных и центральных областях местами сильные ливни. На востоке и юго-востоке, в понедельник днем на Правобережье без осадков.

В субботу ночью в западных, днем в центральных и южных областях, в воскресенье на Левобережье местами порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с. В ближайшую ночь в Карпатах 20-25 м/с.

Температра воздуха в Украине:

температура ночью 5-12 °С тепла, днем 12-19 °С;

в южных областях ночью 13-17°С, днем 20-23°С.

Также мы рассказывали, что завтра, 4 ноября, атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую. Ожидается дождь и сильный штормовой ветер.