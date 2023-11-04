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В Укргидрометцентре объявили опасность из-за мощных дождей завтра

4 ноября 2023 14:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 5 ноября от Укргидрометцентра
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На большей части территории Украины завтра, 5 ноября, ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По всей территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью в Винницкой, Житомирской, местами Хмельницкой и Киевской областях, днем на Закарпатье ожидаются значительные дожди. Днем в большинстве центральных, южных и Киевской областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, ночью в южной части, центральных и большинства северных областей, днем в западных и северо-восточных областях ожидаются порывы 17-22 м/с.

Температура ночью будет +9+14, в юго-восточной части до +17, в западных областях +3+8 тепла. Днем ожидается +12+17, на юге страны до +20.

Погода в Украине 5 ноября
Погода в Украине 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Завтра в столичном регионе облачно с прояснениями. По словам синоптиков, ночью ожидается умеренный, местами сильный дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер южный 7-12 м/с, ночью и утром порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +9+14, днем +12+17;
  • по Киеву ночью +11+13, днем около +15.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Погода в Киеве 5 ноября
Погода в Киеве 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине

Синоптики рассказали, что ночью в Винницкой и Житомирской областях, днем на Закарпатье значительные дожди. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 5 ноября
Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине в субботу, 4 ноября, будет пасмурной и дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Столбики термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.

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