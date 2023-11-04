Прогноз погоды в Украине на 5 ноября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре объявили опасность из-за мощных дождей завтра
На большей части территории Украины завтра, 5 ноября, ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По всей территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью в Винницкой, Житомирской, местами Хмельницкой и Киевской областях, днем на Закарпатье ожидаются значительные дожди. Днем в большинстве центральных, южных и Киевской областях без существенных осадков.
Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, ночью в южной части, центральных и большинства северных областей, днем в западных и северо-восточных областях ожидаются порывы 17-22 м/с.
Температура ночью будет +9+14, в юго-восточной части до +17, в западных областях +3+8 тепла. Днем ожидается +12+17, на юге страны до +20.
Погода в Киевской области
Завтра в столичном регионе облачно с прояснениями. По словам синоптиков, ночью ожидается умеренный, местами сильный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер южный 7-12 м/с, ночью и утром порывы 17-22 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +9+14, днем +12+17;
- по Киеву ночью +11+13, днем около +15.
Синоптики объявили первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине
Синоптики рассказали, что ночью в Винницкой и Житомирской областях, днем на Закарпатье значительные дожди. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, погода в Украине в субботу, 4 ноября, будет пасмурной и дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Столбики термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.
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