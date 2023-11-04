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Штормове попередження в Україні — в Укргідрометцентрі розповіли, які регіони під загрозою

4 листопада 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Штормове попередження в Україні — в Укргідрометцентрі розповіли, які регіони під загрозою
Жінка зламала парасолю через сильну негоду. Фото: Слово і Діло
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у суботу, 4 листопада, буде похмурою та дощовою. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вдень + 15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У суботу 4-5 листопада Укргідрометцентр попереджає, що у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на річках басейну Південного Бугу у Вінницькій та Хмельницькій областях очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,4 м над поточними вiдмiтками, без загрози негативних наслiдкiв.

Також синоптики нагадують про сильні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.

Під загрозою наступні області:

  • Львівська
  • Волинська
  • Тернопільська
  • Франківська
  • Чернівецька
  • Миколаївська
  • Полтавська
  • Одеська
  • Запорізька.
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Погода в Україні 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

В Україні оголошено І рівень небезпеки.

Погода в Україні 4 листопада

Цих вихідних в усіх регіонах України очікується похмура погода, проте з незначними опадами.

Опади варто очікувати на Львівщині, Франківщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

"У суботу вночі у західних, вдень у центральних та південних областях, у неділю на Лівобережжі місцями пориви вітру 15-20, найближчої ночі в Карпатах 20-25 м/с", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Додамо, на Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

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