Штормове попередження в Україні — в Укргідрометцентрі розповіли, які регіони під загрозою
Погода в Україні у суботу, 4 листопада, буде похмурою та дощовою. Крім того, синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вдень + 15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні оголосили штормове попередження
У суботу 4-5 листопада Укргідрометцентр попереджає, що у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на річках басейну Південного Бугу у Вінницькій та Хмельницькій областях очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,4 м над поточними вiдмiтками, без загрози негативних наслiдкiв.
Також синоптики нагадують про сильні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.
Під загрозою наступні області:
- Львівська
- Волинська
- Тернопільська
- Франківська
- Чернівецька
- Миколаївська
- Полтавська
- Одеська
- Запорізька.
В Україні оголошено І рівень небезпеки.
Погода в Україні 4 листопада
Цих вихідних в усіх регіонах України очікується похмура погода, проте з незначними опадами.
Опади варто очікувати на Львівщині, Франківщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
"У суботу вночі у західних, вдень у центральних та південних областях, у неділю на Лівобережжі місцями пориви вітру 15-20, найближчої ночі в Карпатах 20-25 м/с", — повідомили в Укргідрометцентрі.
Додамо, на Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.
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