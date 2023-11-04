Погода в Україні на 4 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Штормовое предупреждение в Украине — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы под угрозой
Погода в Украине в субботу, 4 ноября, будет пасмурной и дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Столбики термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине объявили штормовое предупреждение
В субботу 4-5 ноября Укргидрометцентр предупреждает, что в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Южного Буга в Винницкой и Хмельницкой областях ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,4 м над отрицательными отметками. .
Также синоптики напоминают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.
Под угрозой следующие области:
- Львовская
- Волынская
- Тернопольская
- Франковская
- Черновицкая
- Николаевская
- Полтавская
- Одесская
- Запорожская.
В Украине объявлен уровень опасности.
Погода в Украине 4 ноября
В эти выходные во всех регионах Украины ожидается пасмурная погода, однако с незначительными осадками.
Осадки следует ожидать во Львовской, Франковщине, Харьковской и Днепропетровщине.
"В субботу ночью в западных, днем в центральных и южных областях, в воскресенье на Левобережье местами порывы ветра 15-20, в ближайшую ночь в Карпатах 20-25 м/с", — сообщили в Укргидрометцентре.
Добавим, на Левобережье будут сильные порывы ветра , достигающие скорости 15-20 м/с.
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