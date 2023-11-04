Погода в Україні на 4 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Женщина сломала зонтик из-за сильной непогоды. Фото: Слово и Дело

Погода в Украине в субботу, 4 ноября, будет пасмурной и дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Столбики термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В субботу 4-5 ноября Укргидрометцентр предупреждает, что в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Южного Буга в Винницкой и Хмельницкой областях ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,4 м над отрицательными отметками. .

Также синоптики напоминают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.

Под угрозой следующие области:

Львовская

Волынская

Тернопольская

Франковская

Черновицкая

Николаевская

Полтавская

Одесская

Запорожская.

Погода в Украине 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине объявлен уровень опасности.

Погода в Украине 4 ноября

В эти выходные во всех регионах Украины ожидается пасмурная погода, однако с незначительными осадками.

Осадки следует ожидать во Львовской, Франковщине, Харьковской и Днепропетровщине.

"В субботу ночью в западных, днем в центральных и южных областях, в воскресенье на Левобережье местами порывы ветра 15-20, в ближайшую ночь в Карпатах 20-25 м/с", — сообщили в Укргидрометцентре.

Добавим, на Левобережье будут сильные порывы ветра , достигающие скорости 15-20 м/с.