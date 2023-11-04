Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Штормовое предупреждение в Украине — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы под угрозой arrow

Штормовое предупреждение в Украине — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы под угрозой

4 ноября 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 4 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Женщина сломала зонтик из-за сильной непогоды. Фото: Слово и Дело
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 4 ноября, будет пасмурной и дождливой. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с. Столбики термометров покажут днем +15 °С, однако ночью температура существенно снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

В Украине объявили штормовое предупреждение

В субботу 4-5 ноября Укргидрометцентр предупреждает, что в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Южного Буга в Винницкой и Хмельницкой областях ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,4 м над отрицательными отметками. .

Также синоптики напоминают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.

Под угрозой следующие области:

  • Львовская
  • Волынская
  • Тернопольская
  • Франковская
  • Черновицкая
  • Николаевская
  • Полтавская
  • Одесская
  • Запорожская.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине объявлен уровень опасности.

Погода в Украине 4 ноября

В эти выходные во всех регионах Украины ожидается пасмурная погода, однако с незначительными осадками.

Осадки следует ожидать во Львовской, Франковщине, Харьковской и Днепропетровщине.

"В субботу ночью в западных, днем в центральных и южных областях, в воскресенье на Левобережье местами порывы ветра 15-20, в ближайшую ночь в Карпатах 20-25 м/с", — сообщили в Укргидрометцентре.

Добавим, на Левобережье будут сильные порывы ветра , достигающие скорости 15-20 м/с.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме