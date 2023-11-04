Яка погода буде в Україні завтра, 5 листопада — де очікувати сильні дощі

Україну завтра накриє потужна негода — в ДСНС попередили про рясні зливи та сильні вітри
В ДСНС України попередили жителів декількох областей про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про рясні дощі та пориви вітру.
Про це відомство повідомило у своєму телеграм-каналі.
Де пройдуть сильні дощі
Зазначається, що завтра, 5 листопада, вночі на Вінниччині та Житомирщині сильно дощитиме. Вдень значних опадів варто очікувати на Закарпатті.
"Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с", — йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у столиці
Також у Києві та області очікуються пориви вітру — 17-22 м/с.
Тому рятувальники закликали бути обережними та бути подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.
Зазначимо, що у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Це сталося у суботу, 28 жовтня.
Також цього дня у місті через негоду був пошкоджений найбільший прапор України. Його замінять відразу після поліпшення погодних умов.
Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов 28 жовтня в Україні загинуло троє людей, ще 10 травмовані.
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