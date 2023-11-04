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Україну завтра накриє потужна негода — в ДСНС попередили про рясні зливи та сильні вітри

4 листопада 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Яка погода буде в Україні завтра, 5 листопада — де очікувати сильні дощі
Дівчина йде під сильний дощ та вітер у місті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В ДСНС України попередили жителів декількох областей про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про рясні дощі та пориви вітру.

Про це відомство повідомило у своєму телеграм-каналі.

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Зазначається, що завтра, 5 листопада, вночі на Вінниччині та Житомирщині сильно дощитиме. Вдень значних опадів варто очікувати на Закарпатті.

"Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у столиці

Також у Києві та області очікуються пориви вітру — 17-22 м/с.

Тому рятувальники закликали бути обережними та бути подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. 

сильні дощі та вітер в Україні
Скриншот допису з телеграм-каналу ДСНС України

Зазначимо, що у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Це сталося у суботу, 28 жовтня.

Також цього дня у місті через негоду був пошкоджений найбільший прапор України. Його замінять відразу після поліпшення погодних умов.

Нагадаємо,  внаслідок несприятливих погодних умов 28 жовтня в Україні загинуло троє людей, ще 10 травмовані. 

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