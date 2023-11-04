Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Украину завтра накроет мощная непогода — в ГСЧС предупредили об обильных ливнях и сильных ветрах arrow

Украину завтра накроет мощная непогода — в ГСЧС предупредили об обильных ливнях и сильных ветрах

4 ноября 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая погода будет в Украине завтра, 5 ноября — где ожидаются сильные дожди
Девушка идет под сильным дождем и ветром в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В ГСЧС Украины предупредили жителей нескольких областей об опасных метеорологических явлениях. Речь идет об обильных дождях и порывах ветра.

Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

Где пройдут сильные дожди

Отмечается, что завтра, 5 ноября, ночью в Винницкой и Житомирской областях будут идти сильные дожди. Днем ожидаются сильные осадки на Закарпатье.

"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в столице

Также в Киеве и области ожидаются порывы ветра — 17-22 м/с.

Поэтому спасатели призвали быть осторожными и быть подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

сильные дожди и ветер в Украине
Скриншот сообщения из телеграмм-канала ГСЧС Украины

Отметим, что в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Это произошло в субботу, 28 октября.

Также в этот день в городе из-за непогоды был поврежден самый большой флаг Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий.

Напомним, в результате неблагоприятных погодных условий 28 октября в Украине погибли три человека, еще 10 травмированы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме