Какая погода будет в Украине завтра, 5 ноября — где ожидаются сильные дожди

Украину завтра накроет мощная непогода — в ГСЧС предупредили об обильных ливнях и сильных ветрах
В ГСЧС Украины предупредили жителей нескольких областей об опасных метеорологических явлениях. Речь идет об обильных дождях и порывах ветра.
Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
Где пройдут сильные дожди
Отмечается, что завтра, 5 ноября, ночью в Винницкой и Житомирской областях будут идти сильные дожди. Днем ожидаются сильные осадки на Закарпатье.
"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", — говорится в сообщении.
Какая ситуация в столице
Также в Киеве и области ожидаются порывы ветра — 17-22 м/с.
Поэтому спасатели призвали быть осторожными и быть подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.
Отметим, что в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Это произошло в субботу, 28 октября.
Также в этот день в городе из-за непогоды был поврежден самый большой флаг Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий.
Напомним, в результате неблагоприятных погодных условий 28 октября в Украине погибли три человека, еще 10 травмированы.
Читайте Новини.LIVE!