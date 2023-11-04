Какая погода будет в Украине завтра, 5 ноября — где ожидаются сильные дожди

Девушка идет под сильным дождем и ветром в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ГСЧС Украины предупредили жителей нескольких областей об опасных метеорологических явлениях. Речь идет об обильных дождях и порывах ветра.

Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

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Отмечается, что завтра, 5 ноября, ночью в Винницкой и Житомирской областях будут идти сильные дожди. Днем ожидаются сильные осадки на Закарпатье.

"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в столице

Также в Киеве и области ожидаются порывы ветра — 17-22 м/с.

Поэтому спасатели призвали быть осторожными и быть подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала ГСЧС Украины

Отметим, что в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Это произошло в субботу, 28 октября.

Также в этот день в городе из-за непогоды был поврежден самый большой флаг Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий.

Напомним, в результате неблагоприятных погодных условий 28 октября в Украине погибли три человека, еще 10 травмированы.