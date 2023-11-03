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В Україні оголосили штормове попередження — Гідрометцентр показав карту, де буде небезпека

3 листопада 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 3 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Дівчина намагається прикритися від сильного вітру. Фото: The Washington Post
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 3 листопада, буде похмурою та дощовою. Опади слід очікувати у Львівській, Франківській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Також синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики закликають людей бути обережними, оскільки попереджають про небезпечні метеорологічні явища. 

Сьогодні, 3 листопада, на заході будуть пориви вітру до 15-20 м/с. Мова йде про такі області:

  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька,
  • Івано-Франківська,
  • Чернівецька,
  • Закарпатська.

Оголошено І рівень небезпечності жовтий.

Мапа небезпечних погодних явищ в Україні
Мапа небезпечних погодних явищ в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, на південному сході, сході та заході варто чекати дощів. Однак на решті території сухо.

Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На заході, місцями в Житомирській та Вінницькій областях — пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +3...+8 °С, на півдні до +12 °С, у Карпатах 0...+5 °С;
  • вдень +10...+15 °С, у Закарпатській, Одеській та Миколаївській областях до +19 °С, в Карпатах +8...+13 °С;
  • у Київській області вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С.
Мапа погоди в Україні на сьогодні, 3 листопада, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 3 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що внаслідок негоди у Полтавській області 2 листопада діяли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів залишилися без світла.

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