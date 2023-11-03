Погода в Україні на 3 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

В Україні оголосили штормове попередження — Гідрометцентр показав карту, де буде небезпека
Погода в Україні в п'ятницю, 3 листопада, буде похмурою та дощовою. Опади слід очікувати у Львівській, Франківській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Також синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +15 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики закликають людей бути обережними, оскільки попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Сьогодні, 3 листопада, на заході будуть пориви вітру до 15-20 м/с. Мова йде про такі області:
- Волинська,
- Рівненська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Закарпатська.
Оголошено І рівень небезпечності жовтий.
Погода в Україні 3 листопада
За прогнозом Укргідрометцентру, на південному сході, сході та заході варто чекати дощів. Однак на решті території сухо.
Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На заході, місцями в Житомирській та Вінницькій областях — пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +3...+8 °С, на півдні до +12 °С, у Карпатах 0...+5 °С;
- вдень +10...+15 °С, у Закарпатській, Одеській та Миколаївській областях до +19 °С, в Карпатах +8...+13 °С;
- у Київській області вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С.
Нагадаємо, що внаслідок негоди у Полтавській області 2 листопада діяли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів залишилися без світла.
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