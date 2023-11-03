Погода в Украине на 3 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

В Украине объявили штормовое предупреждение — Гидрометцентр показал карту, где будет опасность
Погода в Украине в пятницу, 3 ноября, будет пасмурной и дождливой. Осадки следует ожидать во Львовской, Франковской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Также синоптики предупреждают об опасных порывах ветра до 20 м/с. Сегодня столбики термометров покажут днем +15°С, однако ночью температура существенно снизится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики призывают людей быть осторожными, поскольку предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Сегодня, 3 ноября, на западе порывы ветра до 15-20 м/с. Речь идет о таких областях:
- Волынская,
- Ровенская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Ивано-Франковская,
- Черновецкая,
- Закарпатская.
Объявлен I уровень опасности желтый.
Погода в Украине 3 ноября
По прогнозу Укргидрометцентра, на юго-востоке, востоке и западе следует ожидать дождей. Однако на остальной территории сухо.
Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. На западе, местами в Житомирской и Винницкой областях — порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +3...+8 °С, на юге до +12 °С, в Карпатах 0...+5 °С;
- днем +10...+15 °С, в Закарпатской, Одесской и Николаевской областях до +19 °С, в Карпатах +8...+13 °С;
- в Киевской области ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.
Напомним, что в результате непогоды в Полтавской области 2 ноября действовали аварийные отключения электросетей. Около 400 абонентов остались без света.
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