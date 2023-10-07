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Резкое ухудшение погоды: синоптики рассказали, где завтра в Украине будет сильный ветер и ливни

7 октября 2023 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 8 октября от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 октября, по всей территории Украины ухудшится погода. Ожидаются мощные ливни и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в Украине будет облачно. По всей стране ожидается дождь. Днем в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях местами значительный, а в северной части — небольшой.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +5+10, днем +9+14. В северных областях +7+12, в южной ночью +11+16, а днем +16+21. На высокогорье Карпат ночью и днем +2+7 тепла.

Погода в Украине 8 октября
Погода в Украине 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +5+10, днем +7+12;
  • в Киеве ночью +7+9, днем +10+12.
Погода по Киевской области 8 октября
Погода по Киевской области 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине завтра, 8 октября. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Опасные метеореологические явления в Украине 8 октября
Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ближайшие выходные будут неоднородными и синоптически пестрыми. Очевидно только одно: на улицу стоит выходить в шапке или хотя бы с капюшоном, потому что осенние холода набирают обороты.

Также мы писали, что в октябре 2023 года украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение этого месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

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