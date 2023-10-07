Прогноз погоды в Украине на 8 октября от Укргидрометцентра

Резкое ухудшение погоды: синоптики рассказали, где завтра в Украине будет сильный ветер и ливни
Завтра, 8 октября, по всей территории Украины ухудшится погода. Ожидаются мощные ливни и порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в Украине будет облачно. По всей стране ожидается дождь. Днем в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях местами значительный, а в северной части — небольшой.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +5+10, днем +9+14. В северных областях +7+12, в южной ночью +11+16, а днем +16+21. На высокогорье Карпат ночью и днем +2+7 тепла.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +5+10, днем +7+12;
- в Киеве ночью +7+9, днем +10+12.
Опасные метеорологические явления
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине завтра, 8 октября. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, в ближайшие выходные будут неоднородными и синоптически пестрыми. Очевидно только одно: на улицу стоит выходить в шапке или хотя бы с капюшоном, потому что осенние холода набирают обороты.
Также мы писали, что в октябре 2023 года украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение этого месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.