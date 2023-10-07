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Украиной пронесется атмосферный фронт: народный синоптик рассказал, где ждать заморозки

7 октября 2023 14:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украиной пронесется атмосферный фронт: народный синоптик рассказал, где ждать заморозки
Люди на остановке в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ближайшие выходные будут неоднородными и синоптически пестрыми. Очевидно только одно: на улицу стоит выходить в шапке или хотя бы с капюшоном, потому что осенние холода набирают обороты.

Об этом сообщила ародный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7-8 октября. Фото: Telegram

Диденко также советует быть внимательными к артериальному давлению и сосудам. Погода может повлиять на самочувствие.

В субботу, 7 октября, северную часть, а также Волынь, Ровенщину и Харьковщину посетит атмосферный фронт. В результате увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди.

На остальной территории Украины будет сухая воздушная масса. В субботу ожидается сильный ветер.

Температура воздуха 7 октября составит +14...+18°С градусов, на юге +18...+23°С градуса.

Чего ждать в воскресенье

В воскресенье, 8 октября, холодный, другой, атмосферный фронт будет проходить Украину с северо-запада на юго-восток, заденет в течение суток все регионы.

Поэтому в воскресенье будет идти дождь, временами даже сильный дождь.

Юго-западный ветер будет переходить на северо-западный. Вероятны штормовые порывы.

Температура воздуха в тылу фронта ощутимо снизится и составит днем +9...+14°С градусов, на юге еще задержится более теплая погода на несколько градусов.

В ночь на понедельник следует ожидать заморозков. Холоднее всего будет в Карпатах, где 8-го октября предполагается мокрый снег! Карта.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, в субботу, ожидается облачная погода с местным небольшим дождем, сильный юго-западный ветер и +17 градусов.

В воскресенье, 8 октября, в Киеве умеренный, даже сильный дождь предполагается ночью и утром. Днем осадки не ожидаются.

Снова будет сильный ветер. Похолодает до +12...+13°С градусов.

Напомним, что Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.

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