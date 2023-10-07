Україною пронесеться атмосферний фронт: народний синоптик розповів, де чекати на заморозки

Люди на зупинці у прохолодну погоду. Фото: Новини.LIVE

Найближчі вихідні будуть неоднорідними та синоптично строкатими. Очевидним є лише одне: на вулицю варто виходити в шапці чи хоча з капюшоном, бо осінні холоди набирають обертів.

Про це повідомила ародний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 7-8 жовтня. Фото: Telegram

Діденко також радить бути уважними до артеріального тиску і судин. Погода може вплинути на самопочуття.

У суботу, 7-го жовтня, північну частину, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину відвідає атмосферний фронт. Внаслідок цього збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі.

На решті території України буде суха повітряна маса. В суботу очікується сильний вітер.

Температура повітря 7-го жовтня становитиме +14...+18°С градусів, на півдні +18...+23°С градуси.

Чого чекати у неділю

У неділю, 8-го жовтня, холодний, інший, атмосферний фронт проходитиме Україну із північного заходу на південний схід, зачепить протягом доби всі регіони.

Тому в неділю йтиме дощ, часом навіть сильний дощ.

Південно-західний вітер переходитиме на північно-західний. Імовірні штормові пориви.

Температура повітря в тилу фронту відчутно знизиться і становитиме вдень+9...+14°С градусів, на півдні ще затримається тепліша погода на кілька градусів.

У ніч на понеділок варто очікувати заморозків. Найхолодніше буде в Карпатах, де 8-го жовтня передбачається мокрий сніг! Карта.

Погода у Києві

У Києві завтра, в суботу, очікується хмарна погода з локальним невеликим дощем, сильний південно-західний вітер та +17°С градусів.

У неділю, 8-го жовтня, в Києві помірний, навіть сильний дощ передбачається вночі та вранці. Вдень опадів не очікується.

Знову буде сильний вітер. Похолоднішає до +12...+13°С градусів.

Нагадуємо, що Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.