Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня від Укргідрометцентру

Різке погіршення погоди: синоптики розповіли, де завтра в Україні буде потужний вітер та зливи
Завтра, 8 жовтня, по всій території України погіршиться погода. Очікуються потужні зливи та пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що по Україні буде хмарно. По всій країні очікуються дощі. Вдень в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях місцями значний, а у північній частині — невеликий.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде +5+10, вдень +9+14. У північних областях +7+12 у південній вночі +11+16, а вдень +16+21. На високогір'ї Карпат вночі та вдень +2+7 тепла.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно. Вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +5+10, вдень +7+12;
- у Києві вночі +7+9, вдень +10+12.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні завтра, 8 жовтня. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Нагадаємо, найближчі вихідні будуть неоднорідними та синоптично строкатими. Очевидним є лише одне: на вулицю варто виходити в шапці чи хоча з капюшоном, бо осінні холоди набирають обертів.
Також ми писали, що у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом цього місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.