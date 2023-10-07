Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Shutterstock

Завтра, 8 жовтня, по всій території України погіршиться погода. Очікуються потужні зливи та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що по Україні буде хмарно. По всій країні очікуються дощі. Вдень в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях місцями значний, а у північній частині — невеликий.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +5+10, вдень +9+14. У північних областях +7+12 у південній вночі +11+16, а вдень +16+21. На високогір'ї Карпат вночі та вдень +2+7 тепла.

Погода в Україні 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно. Вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +5+10, вдень +7+12;

у Києві вночі +7+9, вдень +10+12.

Погода по Київській області 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні завтра, 8 жовтня. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, найближчі вихідні будуть неоднорідними та синоптично строкатими. Очевидним є лише одне: на вулицю варто виходити в шапці чи хоча з капюшоном, бо осінні холоди набирають обертів.

Також ми писали, що у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом цього місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.