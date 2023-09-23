Погода покажет первые выходки: в Укгидрометцентре дали прогноз на завтра

Жара в Украине. Фото: Новости.

24 сентября украинцев ожидает небольшая облачность. Значительных осадков не ожидается, но в западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых областях ожидаются прохладные ночи.

Такой прогноз обнародовали в Гидрометцентре.

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Погода в Украине 24 сентября

Украинцев ожидает небольшая облачность, без осадков. Лишь в большинстве западных областей облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Одесской области ожидается туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет постепенно снижаться:

температура ночью 11-16°, на побережье морей местами до 20°;

днем 25-30°, в западных областях 19-24°.

Погода на 24 сентября в Украине. Фото: Укгидрометцентр

Погода в Киевской области 24 сентября

Киевскую область ожидает небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура обещает тупую, но не жаркую погоду

температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°;

в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.

Синоптики также рекомендуют обратить внимание, что 24-26 сентября следует ожидать чрезвычайного уровня пожарной опасности.

Погода на 24 сентября в Киевской области. Фото: Укгидрометцентр

Напомним, 22 сентября, на большинстве территории Украины была сухая и солнечная погода. Правда, было исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. В течение дня прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.

Также мы писали, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале .