Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Погода покажет первые выходки: в Укгидрометцентре дали прогноз на завтра arrow

Погода покажет первые выходки: в Укгидрометцентре дали прогноз на завтра

23 сентября 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода покажет первые выходки: в Укгидрометцентре дали прогноз на завтра
Жара в Украине. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

24 сентября украинцев ожидает небольшая облачность. Значительных осадков не ожидается, но в западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых областях ожидаются прохладные ночи.

Такой прогноз обнародовали в Гидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 24 сентября

Украинцев ожидает небольшая облачность, без осадков. Лишь в большинстве западных областей облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Одесской области ожидается туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет постепенно снижаться:

  • температура ночью 11-16°, на побережье морей местами до 20°;
  • днем 25-30°, в западных областях 19-24°.
Погода на 24 сентября в Украине. Фото: Укгидрометцентр

Погода в Киевской области 24 сентября

Киевскую область ожидает небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура обещает тупую, но не жаркую погоду

  • температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°;
  • в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.

Синоптики также рекомендуют обратить внимание, что 24-26 сентября следует ожидать чрезвычайного уровня пожарной опасности.

Пожарная опасность
Погода на 24 сентября в Киевской области. Фото: Укгидрометцентр

Напомним, 22 сентября, на большинстве территории Украины была сухая и солнечная погода. Правда, было исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. В течение дня прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.

Также мы писали, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз