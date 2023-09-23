Погода покаже перші вибрики: в Укгідрометцентрі дали прогноз на завтра

Спека в Україні. Фото: Новини.LIVE

24 вересня на українців очікує невелика хмарність. Значних опадів не очікується, проте у західних регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. В деяких областях ночі будуть прохолодними.

Такий прогноз оприлюднили у Гідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 вересня

На українців очікує невелика хмарність, без опадів. Лише у більшості західних областей хмарно з проясненнями, можиливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Одеській області варто очікувати туман.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с.

Температура повітря буде поступово знижуватись:

температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями до 20°;

вдень 25-30°, в західних областях 19-24°.

Погода на 24 вересня в Україні. Фото: Укгідрометцентр

Погода на Київщині 24 вересня

Київську область очікує невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура обіцяє туплу, але не спекотну погоду

температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°;

у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Синоптики також радять звернути увагу, що 24-26 вересня варто очікувати надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

Погода на 24 вересня на Київщині. Фото: Укгідрометцентр

Нагадаємо, 22 вересня, на більшості території України була суха та сонячна погода. Щоправда, був виняток — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

Також ми писали, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.