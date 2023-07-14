Планы украинцев на выходные испортит погода: синоптики дали прогноз
В выходные, а именно 15-16 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы.
Об этом сообщает Укгирометцентр.
Погода в Украине на выходные
Синоптики сообщают, что на всей территории Украины ожидается умеренная облачность.
В восточных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 12-17°; днем 23-28°,
- в Закарпатье и юге страны до 30°.
Какая будет погода на Киевщине
Киевлян и гостей столицы, к сожалению, не смогут порадоваться под солнечными лучами завтра, 14 июля.
В украинской столице также ожидается переменная облачность, но без осадков, к счастью.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 12-17°, днем 23-28°;
- в Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27 °.
Напомним, ранее мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.
Добавим, всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде : неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за все время наблюдений на Земле. Подтверждением тому являются данные, полученные от партнеров ВМО в разных странах.