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Планы украинцев на выходные испортит погода: синоптики дали прогноз

14 июля 2023 14:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Планы украинцев на выходные испортит погода: синоптики дали прогноз
Люди на улице в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В выходные, а именно 15-16 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы.

Об этом сообщает Укгирометцентр.

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Погода в Украине на выходные

Синоптики сообщают, что на всей территории Украины ожидается умеренная облачность.

В восточных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 12-17°; днем 23-28°,
  • в Закарпатье и юге страны до 30°.
Погода в Украине по выходным.

Какая будет погода на Киевщине

Киевлян и гостей столицы, к сожалению, не смогут порадоваться под солнечными лучами завтра, 14 июля.

В украинской столице также ожидается переменная облачность, но без осадков, к счастью.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 12-17°, днем 23-28°;
  • в Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27 °.

Напомним, ранее мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

Добавим, всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде : неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за все время наблюдений на Земле. Подтверждением тому являются данные, полученные от партнеров ВМО в разных странах.

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