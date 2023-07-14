Плани українців на вихідні зіпсує погода: синоптики дали прогноз
На вихідних, а саме 15-16 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози.
Про це повідомляє Укгірометцентр.
Погода в Україні на вихідні
Синоптики повідомляють, що по всій території України очікується помірна хмарність.
У східних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 12-17°; вдень 23-28°,
- на Закарпатті та півдні країни до 30°.
Якою буде погода на Київщині
Киян та гостей столиці, на жаль, не зможуть потішитись під сонячними променями завтра, 14 липня.
В українській столиці також очікується мінлива хмарність, однак без опадів, на щастя.
Вітер північно-західний , 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 12-17°, вдень 23-28°;
- у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Нагадаємо, раніше ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.
Додамо, всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.