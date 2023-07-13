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Народна синоптикиня Діденко назвала області, яким не пощастить з погодою завтра

13 липня 2023 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 14 липня
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 14 липня, практично по всій території України очікується зміна погоди. Зокрема, у деяких областях синоптики прогнозують дощі, зливи та грози. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 14 липня

За словами Діденко, в Україну завтра прийде циклон, який принесе з собою опади. 

Вдень пройдуть зливи у північних областях України та на Полтавщині, а на вечір поширяться і на сході України. Ближче до ночі сильні зливи найбільш ймовірні на Волині, Рівненщині, Вінниччині, а також у західних районах Одещини.

Температура повітря:

  • на півночі +19 +22°C;
  • на півдні та сході +27 +31°C;
  • на решті території +24 +29°C.
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Циклон в Україні 14 липня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві 14 липня

Завтра у столиці очікуються дощі з грозою, місцями можуть пройти сильні зливи та навіть град. 

Сильний північно-західний вітер, пориви до 15-18 м/с. 

Температура повітря вдень підніметься до +20 +23°C. 

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що перший тиждень липня став найспекотнішим у світі. 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24°C, що на 0,3°C перевищує попередній рекорд 16,94°C, зафіксований 16 серпня 2016.

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