Прогноз погоды в Украине 14 июля

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 июля, практически по всей территории Украины ожидается смена погоды. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди, ливни и грозы.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в Украину завтра придет циклон, который принесет осадки.

Днем пройдут ливни в северных областях Украины и Полтавской области, а на вечер распространятся и на востоке Украины. Ближе к ночи сильные ливни наиболее вероятны на Волыни, Ровенщине, Винницкой области, а также в западных районах Одещины.

Температура воздуха:

на севере +19 +22°C;

на юге и востоке +27 +31°C;

на остальной территории +24 +29°C.

Циклон в Украине 14 июля. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве 14 июля

Завтра в столице ожидаются дожди с грозой, местами могут пройти сильные ливни и даже град.

Сильный северо-западный ветер, порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до +20 +23°C.

Напомним, недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой в мире. 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C превышает предыдущий рекорд 16,94°C, зафиксированный 16 августа 2016 года.