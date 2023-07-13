Прогноз погоды в Украине 14 июля

Народный синоптик Диденко назвала области, которым не повезет с погодой завтра
Завтра, 14 июля, практически по всей территории Украины ожидается смена погоды. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди, ливни и грозы.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 14 июля
По словам Диденко, в Украину завтра придет циклон, который принесет осадки.
Днем пройдут ливни в северных областях Украины и Полтавской области, а на вечер распространятся и на востоке Украины. Ближе к ночи сильные ливни наиболее вероятны на Волыни, Ровенщине, Винницкой области, а также в западных районах Одещины.
Температура воздуха:
- на севере +19 +22°C;
- на юге и востоке +27 +31°C;
- на остальной территории +24 +29°C.
Погода в Киеве 14 июля
Завтра в столице ожидаются дожди с грозой, местами могут пройти сильные ливни и даже град.
Сильный северо-западный ветер, порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха днем поднимется до +20 +23°C.
Напомним, недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой в мире. 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C превышает предыдущий рекорд 16,94°C, зафиксированный 16 августа 2016 года.