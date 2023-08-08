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После жары — беспощадные ливни: синоптики назвали области, которые наиболее пострадают

8 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня, 8 августа
Мужчины с зонтиками во время ливня. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 8 августа

Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются дожди, грозы. Средняя температура воздуха будет:

  • ночью +12-15 °C,
  • днем +19-21 °C.

В большинстве центральных областей также будет дождь. Температура воздуха:

  • ночью +13-16 °C,
  • днем +22-26 °C.

В южных областях также наблюдается переменная облачность. Однако осадки ожидаются только в Житомирской и Одесской областях. Температура воздуха будет:

  • ночью +18-21 °C,
  • днем +26-30 °C.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. Осадков не будет. Температура воздуха:

  • ночью +14-21 °C,
  • днем +25-30 °C.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет:

  • ночью +21-23 °C,
  • днем +29-31 °C.
Погода на 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области сегодня синоптики прогнозируют также переменную облачность, без осадков.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ожидается:

  • в области ночью +12+17 °C, днем +21+26 °C;
  • в столице ночью +13+15 °C, днем +22+24 °C.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog.com. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, атмосферные фронты принесли в Украину дожди с грозами и ослабление жары в большинстве областей. Однако на востоке, во многих центральных областях и на юго-востоке продолжается жара.

Температура воздуха будет:

  • на западе +18-22 °C,
  • на востоке и юго-востоке +29-34 °C;
  • на остальной территории страны +23-29 °C.

Дожди с грозами сегодня ожидаются на западе, севере и местами в центральных областях. На востоке Украины будет сухо.

Диденко рассказала, что в южной части также осадков не ожидается, только в Одесской области возможен дождь с грозой.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Киеве бушевала непогода. Пользователи сети делятся кадрами мощного ливня в столице.

Также мы писали, что недавно в воскресенье, 6 августа, в Запорожье было зафиксировано более +60°C.

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