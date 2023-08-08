Прогноз погоды в Украине сегодня, 8 августа

После жары — беспощадные ливни: синоптики назвали области, которые наиболее пострадают
Сегодня, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 8 августа
Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются дожди, грозы. Средняя температура воздуха будет:
- ночью +12-15 °C,
- днем +19-21 °C.
В большинстве центральных областей также будет дождь. Температура воздуха:
- ночью +13-16 °C,
- днем +22-26 °C.
В южных областях также наблюдается переменная облачность. Однако осадки ожидаются только в Житомирской и Одесской областях. Температура воздуха будет:
- ночью +18-21 °C,
- днем +26-30 °C.
На востоке Украины также облачно с прояснениями. Осадков не будет. Температура воздуха:
- ночью +14-21 °C,
- днем +25-30 °C.
В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет:
- ночью +21-23 °C,
- днем +29-31 °C.
Погода в Киеве и области
В Киевской области сегодня синоптики прогнозируют также переменную облачность, без осадков.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается:
- в области ночью +12+17 °C, днем +21+26 °C;
- в столице ночью +13+15 °C, днем +22+24 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, атмосферные фронты принесли в Украину дожди с грозами и ослабление жары в большинстве областей. Однако на востоке, во многих центральных областях и на юго-востоке продолжается жара.
Температура воздуха будет:
- на западе +18-22 °C,
- на востоке и юго-востоке +29-34 °C;
- на остальной территории страны +23-29 °C.
Дожди с грозами сегодня ожидаются на западе, севере и местами в центральных областях. На востоке Украины будет сухо.
Диденко рассказала, что в южной части также осадков не ожидается, только в Одесской области возможен дождь с грозой.
Напомним, что в Киеве бушевала непогода. Пользователи сети делятся кадрами мощного ливня в столице.
Также мы писали, что недавно в воскресенье, 6 августа, в Запорожье было зафиксировано более +60°C.