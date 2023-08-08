Прогноз погоди в Україні сьогодні, 8 серпня

Чоловіки з парасолями під час зливи. Фото: google.com

Сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 8 серпня

Синоптики розповіли, що сьогодні в західних областях очікуються дощі, грози. Середня температура повітря буде:

вночі +12-15 °C,

вдень +19-21 °C.

В більшості центральних областей також дощитиме. Температура повітря:

вночі +13-16 °C,

вдень +22-26 °C.

У південних областях також спостерігатиметься мінлива хмарність. Однак опади очікуються лише у Житомирській та Одеській областях. Температура повітря буде:

вночі +18-21 °C,

вдень +26-30 °C.

На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Температура повітря:

вночі +14-21 °C,

вдень +25-30 °C.

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде:

вночі +21-23 °C,

вдень +29-31 °C.

Погода на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У Київській області сьогодні синоптики прогнозують також мінливу хмарність, без опадів.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря очікується:

в області вночі +12+17 °C, вдень +21+26 °C;

у столиці вночі +13+15 °C, вдень +22+24 °C.

Прогноз погоди в Києві від Мeteoprog.com. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народного синоптика Наталки Діденко, атмосферні фронти принесли в Україну дощі з грозами і послаблення спеки у більшості областей. Однак на сході, у багатьох центральних областях та на південному сході ще триває спека.

Температура повітря буде:

на заході +18-22 °C,

на сході та південному сході +29-34 °C;

на решті території країни +23-29 °C.

Дощі з грозами сьогодні очікуються на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На сході України буде сухо.

Діденко розповіла, що у південній частині також опадів не передбачається, лише в Одеській області можливий дощ з грозою.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Києві вирувала негода. Користувачі мережі діляться кадрами потужної зливи в столиці.

Також ми писали, що нещодавно в неділю, 6 серпня, у Запоріжжі зафіксували понад +60°C.