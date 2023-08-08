Прогноз погоди в Україні сьогодні, 8 серпня

Після спеки — нещадні зливи: синоптики назвали області, які постраждають найбільше
Сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 8 серпня
Синоптики розповіли, що сьогодні в західних областях очікуються дощі, грози. Середня температура повітря буде:
- вночі +12-15 °C,
- вдень +19-21 °C.
В більшості центральних областей також дощитиме. Температура повітря:
- вночі +13-16 °C,
- вдень +22-26 °C.
У південних областях також спостерігатиметься мінлива хмарність. Однак опади очікуються лише у Житомирській та Одеській областях. Температура повітря буде:
- вночі +18-21 °C,
- вдень +26-30 °C.
На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Температура повітря:
- вночі +14-21 °C,
- вдень +25-30 °C.
У Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде:
- вночі +21-23 °C,
- вдень +29-31 °C.
Погода в Києві та області
У Київській області сьогодні синоптики прогнозують також мінливу хмарність, без опадів.
Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря очікується:
- в області вночі +12+17 °C, вдень +21+26 °C;
- у столиці вночі +13+15 °C, вдень +22+24 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народного синоптика Наталки Діденко, атмосферні фронти принесли в Україну дощі з грозами і послаблення спеки у більшості областей. Однак на сході, у багатьох центральних областях та на південному сході ще триває спека.
Температура повітря буде:
- на заході +18-22 °C,
- на сході та південному сході +29-34 °C;
- на решті території країни +23-29 °C.
Дощі з грозами сьогодні очікуються на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На сході України буде сухо.
Діденко розповіла, що у південній частині також опадів не передбачається, лише в Одеській області можливий дощ з грозою.
Нагадаємо, що в Києві вирувала негода. Користувачі мережі діляться кадрами потужної зливи в столиці.
Також ми писали, що нещодавно в неділю, 6 серпня, у Запоріжжі зафіксували понад +60°C.