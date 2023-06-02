Какой будет погода в Украине 3 июня

Люди возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 июня, в Украине снизится температура воздуха. В некоторых частях ожидается дождь и гроза.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

"Летняя погода в субботу немного "присядет", — подчеркнула Диденко.

По ее словам, Украину сейчас пересекает атмосферный фронт. В отдельных районах западных, северных и центральных областей возможны дожди и грозы. Диденко рассказала, что в этих частях страны максимальная температура воздуха завтра будет +17+22 градуса.

Летняя жара ожидается завтра, 3 июня, на юго-востоке и в части южных областей, а также в Крыму.

Погода в Киеве

Народный синоптик сообщила, что в столице Украины осадков не будет, однако ощутимо снизится температура воздуха. В Киеве ожидается +19+20 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 3 июня, ожидается похолодание по всей территории Украины. В некоторых областях пройдут дожди.

Также мы писали, что в пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильный ураган. В столице были сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.

Недавние данные метеорологического центра имени Бориса Срезневского отражают увеличение средней температуры за сезон в Киеве на 0,7ºС, достигнув отметки +10,1ºС. Это делает нынешний весенний сезон одним из двадцати самых теплых, зафиксированных с 1881 года.