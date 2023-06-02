Якою буде погода в Україні 3 червня

Люди біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 червня, в Україні знизиться температура повітря. У деяких частинах очікується дощ та гроза.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

"Літня погода у суботу трохи "присяде", — наголосила Діденко.

За її словами, Україну наразі перетинає атмосферний фронт. В окремих районах західних, північних та центральних областей можливі дощі та грози. Діденко розповіла, що в цих частинах країни максимальна температура повітря завтра буде +17+22 градусів.

Літня спека очікується завтра, 3 червня, на південному сході та у частині південних областей, а також в Криму.

Погода у Києві

Народний синоптик повідомила, що у столиці України опадів не буде, однак відчутно знизиться температура повітря. У Києві очікується +19+20 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 3 червня очікується похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та є пошкодження внаслідок пориву вітру.

Додамо, нещодавні дані метеорологічного центру імені Бориса Срезневського відображають збільшення середньої температури за сезон у Києві на 0,7ºС, досягнувши позначки +10,1ºС. Це робить поточний весняний сезон одним із двадцяти найтепліших, зафіксованих з 1881 року.