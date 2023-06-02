Прогноз погоди на 3 червня 2023 року: в яких областях пройдуть дощі

Якою буде погода завтра, 3 червня. Фото: УНІАН

Завтра, 3 червня, синоптики прогнозують похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 3 червня

Синоптики повідомляють, що протягом завтрашнього дня похолодання очікується по всій території Україні.

Короткочасний дощ очікується в усіх областях, крім західних та північних. Вдень місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі у західних та північних областях 6-11°С;

на решті території 12-17°С;

вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 17-22°С;

на решті території 23 28°С;

на високогір'ї Карпат протягом доби 3-8°С тепла.

Погода по Україні на завтра, 3 червня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині

Киянам та гостям столиці парасольку можна залишити вдома, адже короткочасний дощ очікується лише вночі. Вдень без опадів, але з мінливою хмарністю.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 6-11°С, вдень 17-22°;

у Києві вночі 9-11°С, вдень 18-20°С.

Небезпечні метеорологічні явища

Увага! Синоптики попереджують про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Зазначається, що до кінця доби 2 червня киянам та гостям столиці варто очікувати на сильну грозу.

Рівень небезпеки — перший.

Синоптики попереджують про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, нещодавні дані метеорологічного центру імені Бориса Срезневського відображають збільшення середньої температури за сезон у Києві на 0,7ºС, досягнувши позначки +10,1ºС. Це робить поточний весняний сезон одним із двадцяти найтепліших, зафіксованих з 1881 року.

Додамо, що синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично у містах України буде дощ, іноді грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.