Прогноз погоди на 3 червня 2023 року: в яких областях пройдуть дощі

Прогноз погоди на завтра: в яких областях оголосили штормове попередження
Завтра, 3 червня, синоптики прогнозують похолодання по всій території України. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 3 червня
Синоптики повідомляють, що протягом завтрашнього дня похолодання очікується по всій території Україні.
Короткочасний дощ очікується в усіх областях, крім західних та північних. Вдень місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі у західних та північних областях 6-11°С;
- на решті території 12-17°С;
- вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 17-22°С;
- на решті території 23 28°С;
- на високогір'ї Карпат протягом доби 3-8°С тепла.
Якою буде погода на Київщині
Киянам та гостям столиці парасольку можна залишити вдома, адже короткочасний дощ очікується лише вночі. Вдень без опадів, але з мінливою хмарністю.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 6-11°С, вдень 17-22°;
- у Києві вночі 9-11°С, вдень 18-20°С.
Небезпечні метеорологічні явища
Увага! Синоптики попереджують про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Зазначається, що до кінця доби 2 червня киянам та гостям столиці варто очікувати на сильну грозу.
Рівень небезпеки — перший.
Нагадаємо, раніше ми писали, нещодавні дані метеорологічного центру імені Бориса Срезневського відображають збільшення середньої температури за сезон у Києві на 0,7ºС, досягнувши позначки +10,1ºС. Це робить поточний весняний сезон одним із двадцяти найтепліших, зафіксованих з 1881 року.
Додамо, що синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично у містах України буде дощ, іноді грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.