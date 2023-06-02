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Прогноз погоды на завтра: в каких областях объявили штормовое предупреждение

2 июня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 3 июня 2023 года: в каких областях пройдут дожди.
Какая будет погода завтра, 3 июня. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

3 июня синоптики прогнозируют похолодание по всей территории Украины. В некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 3 июня

Синоптики сообщают, что в течение завтрашнего дня похолодание ожидается на всей территории Украины.

Дождь ожидается во всех областях, кроме западных и северных. Днем местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем во время грозы местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью в западных и северных областях 6-11°С;
  • на остальной территории 12-17°С;
  • днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях 17-22 °С;
  • на остальной территории 23 28°С;
  • на высокогорье Карпат в течение суток 3-8°С тепла.
Погода в Украине на завтра, 3 июня. Фото: Укргидрометцентр

Какая погода будет на Киевщине

Киевлянам и гостям столицы зонтик можно оставить дома, ведь кратковременный дождь ожидается ночью. Погода в северных областях днем без осадков, но с переменной облачностью.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 6-11°, днем 17-22°С;
  • в Киеве ночью 9-11°С, днем 18-20°С.

Опасные метеорологические явления

Внимание! Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Отмечается, что до конца суток 2 июня киевлянам и гостям столицы стоит ожидать сильной грозы.

Уровень опасности — первый.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что недавние данные метеорологического центра имени Бориса Срезневского отражают увеличение средней температуры за сезон в Киеве на 0,7ºС, достигнув отметки +10,1ºС. Это делает нынешний весенний сезон одним из двадцати самых теплых, зафиксированных с 1881 года.

Добавим, что синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

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