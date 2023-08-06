Прогноз погоды в Украине на понедельник 7 августа от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях завтра ждать спасительную прохладу
Завтра, 7 августа, в Украине начнется похолодание. Во многих областях снизится температура воздуха.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
Диденко рассказала, что в западных областях будет +18+23 градуса.
На севере Украины: в Житомирской области +25, в Киевской области +27, в Черниговской области также +27, в Сумской области +31 градус.
В Винницкой области будет +27, в Кропивницком с районами +28, в Черкасской области +27+29. Жара еще задержится в Полтавской и Днепропетровской областях — +30+35 градусов.
В южной части: в Одесской, Николаевской, в Крыму +29+31 градус, в Херсонской и Запорожье ожидается +32+37 градусов.
Дождь с грозами завтра принесет холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias, в западные и северные области страны. Осадки возможны также в центральных регионах и Харьковской области.
Народный синоптик предупредила о ливнях, шквалах и градах из-за очень значительных температурных контрастов.
Погода в Киеве
Завтра, 7 августа, в столице Украины жара прекратится. Температура воздуха будет +27+28 градусов. Ожидается сильный ветер.
"В столице завтра атмосферный фронт обусловит снижение температуры воздуха, снижение атмосферного давления, дождь, грозу, местами вероятны сильные ливни, шквальное усиление ветра. Осторожно!" — сообщила Диденко.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.
Также мы писали, что сегодня, 6 августа, по всей территории Украины жарко. Синоптики предупреждали о резком повышении температуры. В Запорожье зафиксировали более +60 градусов.