Прогноз погоды в Украине на понедельник 7 августа от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 августа, в Украине начнется похолодание. Во многих областях снизится температура воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Диденко рассказала, что в западных областях будет +18+23 градуса.

На севере Украины: в Житомирской области +25, в Киевской области +27, в Черниговской области также +27, в Сумской области +31 градус.

В Винницкой области будет +27, в Кропивницком с районами +28, в Черкасской области +27+29. Жара еще задержится в Полтавской и Днепропетровской областях — +30+35 градусов.

В южной части: в Одесской, Николаевской, в Крыму +29+31 градус, в Херсонской и Запорожье ожидается +32+37 градусов.

Дождь с грозами завтра принесет холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias, в западные и северные области страны. Осадки возможны также в центральных регионах и Харьковской области.

Народный синоптик предупредила о ливнях, шквалах и градах из-за очень значительных температурных контрастов.

Погода в Киеве

Завтра, 7 августа, в столице Украины жара прекратится. Температура воздуха будет +27+28 градусов. Ожидается сильный ветер.

"В столице завтра атмосферный фронт обусловит снижение температуры воздуха, снижение атмосферного давления, дождь, грозу, местами вероятны сильные ливни, шквальное усиление ветра. Осторожно!" — сообщила Диденко.

Погода на 7 августа. Фото: t.me/PohodaNatalka

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

Также мы писали, что сегодня, 6 августа, по всей территории Украины жарко. Синоптики предупреждали о резком повышении температуры. В Запорожье зафиксировали более +60 градусов.