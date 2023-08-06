Прогноз погоди в Україна на понеділок 7 серпня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 серпня, в Україні розпочнеться похолодання. У багатьох областях знизиться температура повітря.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Діденко розповіла, що у західних областях буде +18+23 градуси.

На півночі України: на Житомирщині +25, на Київщині +27, на Чернігівщині також +27, на Сумщині +31 градус.

У Вінницькій області буде +27, у Кропивницькому з районами +28, в Черкаській області +27+29. Спека ще затримається в Полтавській та Дніпропетровській областях — +30+35 градусів.

У південній частині: на Одещині, Миколаївщині, в Криму +29+31 градус, на Херсонщині та Запоріжжі очікується +32+37 градусів.

Дощі з грозами завтра принесе холодний атмосферний фронт, пов'язаний із балтійським циклоном Zacharias, в західні та північні області країни. Опади можливі також в центральних регіонах та в Харківській області.

Народний синоптик попередила про зливи, шквали та град через дуже значні температурні контрасти.

Погода в Києві

Завтра, 7 серпня, у столиці України спека припиниться. Температура повітря буде +27+28 градусів. Очікується сильний вітер.

"У столиці завтра атмосферний фронт зумовить зниження температури повітря, зниження атмосферного тиску, дощ, грозу, місцями ймовірні сильні зливи, шквальне посилення вітру. Обережно!" — повідомила Діденко.

Погода на 7 серпня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.

Також ми писали, що сьогодні, 6 серпня, по всій території України спекотно. Синоптики попереджали про різке підвищення температури. У Запоріжжі зафіксували понад +60 градусів.