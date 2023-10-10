Прогноз погоды в Украине на 11 октября от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 октября, в некоторых областях Украины повысится температура воздуха. Кое-где ожидается до +18 градусов. Только в восточной части ожидается еще холодная погода. Совсем скоро заморозки уйдут, а дневная температура в течение недели будет нарастать.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, в Украине преимущественно будет ясно, поэтому в ближайшую ночь заморозки в большинстве областей задержатся, ведь небо будет открытым для арктической воздушной массы.

Уже в день в некоторых областях начнется потепление.

Завтра, 11 октября, температура воздуха повысится на западе и юго-западе Украины (Одесская область) до +12+18 градусов.

В большинстве областей днем будет +10+15 градусов.

Диденко рассказала, что только в восточной части Украины ожидается холодная погода. Днем там будет +7+11 градусов.

"Осадки в среду везде маловероятны — антициклон. Ветер будет переходить на юго-западный, ожидается умеренным", — рассказала народный синоптик.

Погода в Киеве

В ближайшую ночь в столице будет холодно. Ожидаются заморозки. По словам Диденко, днем начнется потепление до +14 градусов. Она рассказала, что совсем скоро заморозки уйдут, а дневная температура в течение недели будет нарастать.

Прогноз облачности на ближайшую ночь. Фото: t.me/PohodaNatalka

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупредили жителей Украины об опасной погоде 11 октября. В этот день в стране ожидаются заморозки.

Также мы писали, что в Карпатах продолжаются морозы. Сегодня, 10 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.