Погода в Україні завтра, 11 жовтня — збірний прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили жителів декількох регіонів про сильні заморозки
Синоптики попередили жителів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікуються заморозки.
Про це пише Укргідрометцентр
Погода в Україні 11 жовтня
В Укгрідрометцентрі також попередили українців про сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 °С у більшості областей країни, крім Закарпаття та узбережжя морів. Синоптики зауважили, що це ІІ рівень небезпечності.
Заморозки у Києві 11 жовтня
В цей день опадів у місті не очікується, проте будуть заморозки від 0 до -2 °С.
Тому синоптики попереджають про I рівень небезпеки у столиці, а саме жовтий.
Температура повітря:
- вночі — 0...-2 °С.
- вдень — +12...+14 °С.
Нічні заморозки 10 жовтня в Україні
Цієї ночі в нашій країні синоптики спостерігали заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -9 °С. Такі зміни зафіксували всюди, окрім Закарпаття, Прикарпаття та більшості районів південної частини України.
Також заморозки спостерігалися і у повітрі — від 0 до -4 °С. Своєю чергою на високогір'ї Карпат вдень та вночі від 0 до -2 °С морозу.
Нагадаємо, у Карпатах продовжуються морози. Сьогодні, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.