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В Укргідрометцентрі попередили жителів декількох регіонів про сильні заморозки

10 жовтня 2023 13:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 11 жовтня — збірний прогноз від Укргідрометцентру
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики попередили жителів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікуються заморозки.

Про це пише Укргідрометцентр

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Погода в Україні 11 жовтня

В Укгрідрометцентрі також попередили українців про сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 °С у більшості областей країни, крім Закарпаття та узбережжя морів. Синоптики зауважили, що це ІІ рівень небезпечності.

мороз в Україні
Карта заморозків в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Заморозки у Києві 11 жовтня

В цей день опадів у місті не очікується, проте будуть заморозки від 0 до -2 °С.

Тому синоптики попереджають про I рівень небезпеки у столиці, а саме жовтий. 

Температура повітря:

  • вночі — 0...-2 °С.
  • вдень — +12...+14 °С.
заморозки у Києві
Погода у Києві на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нічні заморозки 10 жовтня в Україні

Цієї ночі в нашій країні синоптики спостерігали заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -9 °С. Такі зміни зафіксували всюди, окрім Закарпаття, Прикарпаття та більшості районів південної частини України.

Також заморозки спостерігалися і у повітрі — від 0 до -4 °С. Своєю чергою на високогір'ї Карпат вдень та вночі від 0 до -2 °С морозу.

мороз в Україні
Карта заморозків в Україні на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Карпатах продовжуються морози. Сьогодні, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.

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