Погода в Украине завтра, 11 октября — сборный прогноз от Укргидрометцентра

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупредили жителей Украины об опасной погоде 11 октября. В этот день в стране ожидаются заморозки.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 октября

В Укгридрометцентре также предупредили украинцев о сильных заморозках в воздухе от 0 до -5 °С в большинстве областей страны, кроме Закарпатья и побережья морей. Синоптики отметили, что это ІІ уровень опасности.

Карта заморозков в Украине 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Заморозки в Киеве 11 октября

В этот день осадки в городе не ожидаются, однако будут заморозки от 0 до -2°С.

Поэтому синоптики предупреждают о I уровне опасности в столице, а именно желтом.

Температура воздуха:

ночью — 0...-2 °С.

днем — +12...+14 °С.

Погода в Киеве на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночные заморозки 10 октября в Украине

Нынешней ночью в нашей стране синоптики наблюдали заморозки на поверхности почвы от 0 до -9 °С. Такие изменения зафиксировали повсюду, кроме Закарпатья, Прикарпатья и большинства районов южной части Украины.

Также заморозки наблюдались и в воздухе от 0 до -4 °С. В свою очередь на высокогорье Карпат днем и ночью от 0 до -2 °С мороза.

Карта заморозков в Украине 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Карпатах продолжаются морозы. Сегодня, 10 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.