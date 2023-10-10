Погода в Украине завтра, 11 октября — сборный прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили жителей нескольких регионов о сильных заморозках
Синоптики предупредили жителей Украины об опасной погоде 11 октября. В этот день в стране ожидаются заморозки.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
Погода в Украине 11 октября
В Укгридрометцентре также предупредили украинцев о сильных заморозках в воздухе от 0 до -5 °С в большинстве областей страны, кроме Закарпатья и побережья морей. Синоптики отметили, что это ІІ уровень опасности.
Заморозки в Киеве 11 октября
В этот день осадки в городе не ожидаются, однако будут заморозки от 0 до -2°С.
Поэтому синоптики предупреждают о I уровне опасности в столице, а именно желтом.
Температура воздуха:
- ночью — 0...-2 °С.
- днем — +12...+14 °С.
Ночные заморозки 10 октября в Украине
Нынешней ночью в нашей стране синоптики наблюдали заморозки на поверхности почвы от 0 до -9 °С. Такие изменения зафиксировали повсюду, кроме Закарпатья, Прикарпатья и большинства районов южной части Украины.
Также заморозки наблюдались и в воздухе от 0 до -4 °С. В свою очередь на высокогорье Карпат днем и ночью от 0 до -2 °С мороза.
Напомним, в Карпатах продолжаются морозы. Сегодня, 10 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.