Погода в Україні сьогодні, 10 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Україну скують сильні заморозки: синоптики попередили про високий рівень небезпеки
Сьогодні, 10 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, практично без опадів. Однак слід очікувати сильних заморозків, синоптики попереджають про небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 жовтня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Виняток — північно-східні області та Крим.
Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +1-6 °С, в Одеській області та Криму +6-11 °С,
- вдень +7-12 °С, на Одещині та в Криму +11-16 °С;
- у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки 0+3 °С, на більшості територій 0+5 °С.
Погода в Києві та Київській області 10 жовтня
Сьогодні в Київській області опадів не прогнозують. Однак, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0+5 °С.
Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря в Київській області:
- вночі +1-6 °С;
- вдень +7-12 °С.
Температура повітря в Києві:
- вночі +3-5 °С;
- вдень +9-11 °С.
Прогноз погоди по областях
За прогнозом синоптиків, сьогодні в південних областях, а також місцями на півночі Лівобережжя випадуть дощі, на решті території сухо. Також на поверхні ґрунту та місцями в повітрі передбачаються заморозки -3-0 °С.
Таким чином варто очікувати мінливу хмарність та без опадів в низці таких областей:
- Вінницька — вночі +1-3 °С, вдень +10-12 °С;
- Дніпропетровська — вночі +5-7 °С, вдень +11-13 °С;
- Львівська — вночі +3-5 °С, вдень +9-11 °С.
- Хмельницька — вночі +1-3 °С, вдень +10-12 °С.
- Чернігівська — вночі +2-4 °С, вдень +8-10 °С;
- Харківська — вночі +3-5 °С, вдень +10-12 °С.
- Запорізька — вночі +5-7 °С, вдень +12-14 °С.
- Одеська — вночі +6-8 °С, вдень +13-15 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають, що вночі 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту будуть заморозки 0+5 °С. Оголошено перший рівень небезпечності.
Також про сильні заморозки попереджають і на Київщині. Оголошено другий рівень небезпечності.
Нагадаємо, що упродовж тижня 9-15 жовтня в Україні буде холодно й вітряно, особливо вночі. Однак така погода спостерігатиметься недовго, адже синоптики прогнозують потепління та послаблення вітру.