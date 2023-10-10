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Україну скують сильні заморозки: синоптики попередили про високий рівень небезпеки

10 жовтня 2023 04:35
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 10 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Люди кутаються в теплий одяг. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 10 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, практично без опадів. Однак слід очікувати сильних заморозків, синоптики попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 жовтня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Виняток — північно-східні області та Крим. 

Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 жовтня, від МЕТА
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 жовтня, від МЕТА. Фото: скриншот

Температура повітря:

  • вночі +1-6 °С, в Одеській області та Криму +6-11 °С, 
  • вдень +7-12 °С, на Одещині та в Криму +11-16 °С;
  • у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки 0+3 °С, на більшості територій 0+5 °С. 
Мапа погоди в Україні сьогодні, 10 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 10 жовтня

Сьогодні в Київській області опадів не прогнозують. Однак, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0+5 °С. 

Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області:

  • вночі +1-6 °С;
  • вдень +7-12 °С.
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 10 жовтня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 10 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в Києві:

  • вночі +3-5 °С;
  • вдень +9-11 °С.
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 10 жовтня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 10 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди по областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні в південних областях, а також місцями на півночі Лівобережжя випадуть дощі, на решті території сухо. Також на поверхні ґрунту та місцями в повітрі передбачаються заморозки -3-0 °С.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 10 жовтня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Таким чином варто очікувати мінливу хмарність та без опадів в низці таких областей:

  • Вінницька — вночі +1-3 °С, вдень +10-12 °С;
  • Дніпропетровська — вночі +5-7 °С, вдень +11-13 °С;
  • Львівська — вночі +3-5 °С, вдень +9-11 °С. 
Прогноз погоди у Львові сьогодні, 10 жовтня, від Sinoptik
Прогноз погоди у Львові сьогодні, 10 жовтня, від Sinoptik. Фото: скриншот
  • Хмельницька — вночі +1-3 °С, вдень +10-12 °С.
  • Чернігівська — вночі +2-4 °С, вдень +8-10 °С;
  • Харківська — вночі +3-5 °С, вдень +10-12 °С.
Прогноз погоди у Харкові сьогодні, 10 жовтня, від Sinoptik
Прогноз погоди у Харкові сьогодні, 10 жовтня, від Sinoptik. Фото: скриншот
  • Запорізька — вночі +5-7 °С, вдень +12-14 °С.
  • Одеська — вночі +6-8 °С, вдень +13-15 °С.
Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 10 жовтня, від Sinoptik
Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 10 жовтня, від Sinoptik. Фото: скриншот

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають, що вночі 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту будуть заморозки 0+5 °С. Оголошено перший рівень небезпечності. 

Також про сильні заморозки попереджають і на Київщині. Оголошено другий рівень небезпечності. 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що упродовж тижня 9-15 жовтня в Україні буде холодно й вітряно, особливо вночі. Однак така погода спостерігатиметься недовго, адже синоптики прогнозують потепління та послаблення вітру.

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