Погода в Украине сегодня, 10 октября — сборный прогноз от синоптиков

Украину скуют сильные заморозки: синоптики предупредили о высоком уровне опасности
Сегодня, 10 октября, в Украине будет переменная облачность, практически без осадков. Однако следует ожидать сильных заморозков, синоптики предупреждают об опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 10 октября
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность, осадков не предусматривается. Исключение — северо-восточные области и Крым.
Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +1-6 °С, в Одесской области и Крыму +6-11 °С,
- днем +7-12°С, в Одесской области и в Крыму +11-16°С;
- в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0+3 °С, на большинстве территорий 0+5 °С.
Погода в Киеве и Киевской области 10 октября
Сегодня в Киевской области осадки не прогнозируются. Однако на поверхности почвы возможны заморозки 0+5 °С.
Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью +1-6 °С;
- днем +7-12°С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +3-5 °С;
- днем +9-11°С.
Прогноз погоды по областям
По прогнозу синоптиков сегодня в южных областях, а также местами на севере Левобережья выпадут дожди, на остальной территории сухо. Также на поверхности почвы и местами в воздухе предусматриваются заморозки -3-0 °С.
Таким образом, следует ожидать переменную облачность и без осадков в ряде таких областей:
- Винницкая — ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С;
- Днепропетровская — ночью +5-7 °С, днем +11-13 °С;
- Львовская — ночью +3-5 °С, днем +9-11 °С.
- Хмельницкая — ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С.
- Черниговская — ночью +2-4 °С, днем +8-10 °С;
- Харьковская — ночью +3-5 °С, днем +10-12 °С.
- Запорожская — ночью +5-7 °С, днем +12-14 °С.
- Одесская — ночью +6-8 °С, днем +13-15 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Синоптики предупреждают, что в ночь на 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0+5 °С. Объявлен первый уровень опасности.
Также о сильных заморозках предупреждают и в Киевской области. Объявлен второй уровень опасности.
Напомним, что в течение недели 9-15 октября в Украине будет холодно и ветрено, особенно ночью. Однако такая погода будет недолго, ведь синоптики прогнозируют потепление и ослабление ветра.