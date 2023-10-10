Погода в Украине сегодня, 10 октября — сборный прогноз от синоптиков

Люди укутываются в теплую одежду. Фото: google.com

Сегодня, 10 октября, в Украине будет переменная облачность, практически без осадков. Однако следует ожидать сильных заморозков, синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 октября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность, осадков не предусматривается. Исключение — северо-восточные области и Крым.

Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября, от МЕТА. Фото: скриншот

Температура воздуха:

ночью +1-6 °С, в Одесской области и Крыму +6-11 °С,

днем +7-12°С, в Одесской области и в Крыму +11-16°С;

в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0+3 °С, на большинстве территорий 0+5 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 10 октября

Сегодня в Киевской области осадки не прогнозируются. Однако на поверхности почвы возможны заморозки 0+5 °С.

Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

ночью +1-6 °С;

днем +7-12°С.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 10 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

ночью +3-5 °С;

днем +9-11°С.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 10 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды по областям

По прогнозу синоптиков сегодня в южных областях, а также местами на севере Левобережья выпадут дожди, на остальной территории сухо. Также на поверхности почвы и местами в воздухе предусматриваются заморозки -3-0 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Таким образом, следует ожидать переменную облачность и без осадков в ряде таких областей:

Винницкая — ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С;

— ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С; Днепропетровская — ночью +5-7 °С, днем +11-13 °С;

— ночью +5-7 °С, днем +11-13 °С; Львовская — ночью +3-5 °С, днем +9-11 °С.

Прогноз погоды во Львове сегодня, 10 октября, от Sinoptik. Фото: скриншот

Хмельницкая — ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С.

— ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С. Черниговская — ночью +2-4 °С, днем +8-10 °С;

— ночью +2-4 °С, днем +8-10 °С; Харьковская — ночью +3-5 °С, днем +10-12 °С.

Прогноз погоды в Харькове сегодня, 10 октября, от Sinoptik. Фото: скриншот

Запорожская — ночью +5-7 °С, днем +12-14 °С.

— ночью +5-7 °С, днем +12-14 °С. Одесская — ночью +6-8 °С, днем +13-15 °С.

Прогноз погоды в Одессе сегодня, 10 октября, от Sinoptik. Фото: скриншот

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Синоптики предупреждают, что в ночь на 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0+5 °С. Объявлен первый уровень опасности.

Также о сильных заморозках предупреждают и в Киевской области. Объявлен второй уровень опасности.

Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в течение недели 9-15 октября в Украине будет холодно и ветрено, особенно ночью. Однако такая погода будет недолго, ведь синоптики прогнозируют потепление и ослабление ветра.