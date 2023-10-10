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Украину скуют сильные заморозки: синоптики предупредили о высоком уровне опасности

10 октября 2023 04:35
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине сегодня, 10 октября — сборный прогноз от синоптиков
Люди укутываются в теплую одежду. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 10 октября, в Украине будет переменная облачность, практически без осадков. Однако следует ожидать сильных заморозков, синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 октября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность, осадков не предусматривается. Исключение — северо-восточные области и Крым.

Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября, от МЕТА
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября, от МЕТА. Фото: скриншот

Температура воздуха:

  • ночью +1-6 °С, в Одесской области и Крыму +6-11 °С,
  • днем +7-12°С, в Одесской области и в Крыму +11-16°С;
  • в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0+3 °С, на большинстве территорий 0+5 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 10 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 10 октября

Сегодня в Киевской области осадки не прогнозируются. Однако на поверхности почвы возможны заморозки 0+5 °С.

Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью +1-6 °С;
  • днем +7-12°С.
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 10 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 10 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью +3-5 °С;
  • днем +9-11°С.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 10 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 10 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды по областям

По прогнозу синоптиков сегодня в южных областях, а также местами на севере Левобережья выпадут дожди, на остальной территории сухо. Также на поверхности почвы и местами в воздухе предусматриваются заморозки -3-0 °С.

Карта погоды в Украине сегодня, 10 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Таким образом, следует ожидать переменную облачность и без осадков в ряде таких областей:

  • Винницкая — ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С;
  • Днепропетровская — ночью +5-7 °С, днем +11-13 °С;
  • Львовская — ночью +3-5 °С, днем +9-11 °С.
Прогноз погоды во Львове сегодня, 10 октября, от Sinoptik
Прогноз погоды во Львове сегодня, 10 октября, от Sinoptik. Фото: скриншот
  • Хмельницкая — ночью +1-3 °С, днем +10-12 °С.
  • Черниговская — ночью +2-4 °С, днем +8-10 °С;
  • Харьковская — ночью +3-5 °С, днем +10-12 °С.
Прогноз погоды в Харькове сегодня, 10 октября, от Sinoptik
Прогноз погоды в Харькове сегодня, 10 октября, от Sinoptik. Фото: скриншот
  • Запорожская — ночью +5-7 °С, днем +12-14 °С.
  • Одесская — ночью +6-8 °С, днем +13-15 °С.
Прогноз погоды в Одессе сегодня, 10 октября, от Sinoptik
Прогноз погоды в Одессе сегодня, 10 октября, от Sinoptik. Фото: скриншот

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Синоптики предупреждают, что в ночь на 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0+5 °С. Объявлен первый уровень опасности.

Также о сильных заморозках предупреждают и в Киевской области. Объявлен второй уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине
Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр
Опасные метеорологические явления в Украине
Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в течение недели 9-15 октября в Украине будет холодно и ветрено, особенно ночью. Однако такая погода будет недолго, ведь синоптики прогнозируют потепление и ослабление ветра.

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