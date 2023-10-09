Погода в Україні сьогодні, 9 жовтня, і на тиждень — збірний прогноз від синоптиків

Люди ховаються під парасолями від негоди. Фото: echolive.ie

Сьогодні, 9 жовтня, в низці областей України проллють дощі. Температура повітря продовжує знижуватися, також можливі заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 жовтня

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій країні буде хмарно. В західних областях пройдуть дощі, зокрема в Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській.

Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +4-6 °C, на півдні +5-7 °C, на високогір'ї Карпат -1+1 °C;

+4-6 °C, на півдні +5-7 °C, на високогір'ї Карпат -1+1 °C; вдень +8-10 °C, на півдні +12-15 °C, на високогір'ї Карпат +3-7 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 9 жовтня

Сьогодні в Київській області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря в Київській області:

вночі +1-6 °C;

вдень +6-11 °C.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 9 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря у Києві:

вночі +4-6 °C;

вдень +8-10 °C.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 9 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, в ніч проти 9-го жовтня в Україні можливі заморозки.

"У ніч на понеділок у більшості областей України, окрім півдня, ймовірні заморозки! Така досить різка зміна погоди часто впливає на зміну самопочуття і не обовʼязково у кращий бік. Прислухайтеся до себе", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Синоптики прогнозують, що упродовж тижня в Україні буде холодно й вітряно, особливо вночі. Однак така погода спостерігатиметься до середини тижня, адже опісля дещо потеплішає, а вітер трішки ослабне.

Також варто чекати на дощ у західних, північних та місцями в південних областях.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

У вівторок, 10 жовтня, у південних областях, а також місцями на півночі Лівобережжя випадуть дощі, на решті території сухо.

Температура повітря:

вночі +1-6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки -3-0 °С, на півдні +4-9 °С;

вдень +7-12 °С, на півдні +9-14 °С.

У середу, 11 жовтня, буде мінлива хмарність, без дощів.

Температура повітря:

вночі -2+3 °С, на півдні та на Закарпатті +1-6 °С;

вдень +10-15 °С, на півдні та на Закарпатті +12-17 °С.

Прогноз погоди в Україні на середу, 11 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

У четвер, 12 жовтня, вдень на півночі буде дощ, також місцями пориви вітру — 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +6-11 °С, у східних областях +5-0 °С;

вдень +16-21 °С.

У п'ятницю, 13 жовтня, на Лівобережжі, вдень також у Криму прогнозуються дощі, на решті території буде сухо.

Температура повітря:

вночі +7-12 °С,

вдень +13-18 °С.

Нагадаємо, що за даними синоптиків, через підрив окупантами Каховської ГЕС та спустошення водосховища, річка Дніпро ввійшла в старе природне річище. Через це в низці регіонів рівні води є нижчими за показники водозаборів.