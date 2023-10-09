Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Ливни и заморозки: сегодня синоптики предупредили пять областей об ухудшении погоды arrow

Ливни и заморозки: сегодня синоптики предупредили пять областей об ухудшении погоды

9 октября 2023 04:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 9 октября, и на неделю — сборный прогноз от синоптиков
Люди прячутся под зонтиками от непогоды. Фото: echolive.ie
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 октября, в ряде областей Украины прольют дожди. Температура воздуха продолжает снижаться, также возможны заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 9 октября

По прогнозу синоптиков сегодня по всей стране будет облачно. В западных областях пройдут дожди, в частности, в Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновецкой и Ивано-Франковской.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +4-6 °C, на юге +5-7 °C, на высокогорье Карпат -1+1 °C;
  • днем +8-10 °C, на юге +12-15 °C, на высокогорье Карпат +3-7 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 9 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 9 октября

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью +1-6 °C;
  • днем +6-11°C.
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 9 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 9 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью +4-6 °C;
  • днем +8-10 °C.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 9 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 9 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в ночь на 9 октября в Украине возможны заморозки.

"В ночь на понедельник в большинстве областей Украины, кроме юга, вероятны заморозки! Такое достаточно резкое изменение погоды часто влияет на изменение самочувствия и не обязательно в лучшую сторону. Прислушайтесь к себе", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 8-9 октября от Наталки Диденко.
Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине на неделю

Синоптики прогнозируют, что в течение недели в Украине будет холодно и ветрено, особенно ночью. Однако такая погода будет наблюдаться до середины недели, ведь после этого потеплеет, а ветер немного ослабнет.

Также стоит ожидать дождя в западных, северных и местами в южных областях.

Карта погоды в Украине сегодня, 9 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Во вторник, 10 октября, в южных областях, а также местами на севере Левобережья выпадут дожди, на остальной территории сухо.

Температура воздуха:

  • ночью +1-6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3-0 °С, на юге +4-9 °С;
  • днем +7-12 °С, на юге +9-14 °С.

В среду, 11 октября, переменная облачность, без дождей.

Температура воздуха:

  • ночью  -2+3 °С, на юге и Закарпатье +1-6 °С;
  • днем +10-15°С, на юге и Закарпатье +12-17 °С.
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 октября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

В четверг, 12 октября, днем на севере будет дождь, также местами порывы ветра — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +6-11 °С, в восточных областях +5-0 °С;
  • днем +16-21 °С.

В пятницу, 13 октября, на Левобережье, днем также в Крыму прогнозируются дожди, на остальной территории будет сухо.

Температура воздуха:

  • ночью +7-12 °С,
  • днем +13-18 °С.

Напомним, что по данным синоптиков, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и опустошения водохранилища, река Днепр вошла в старое природное русло. Поэтому в ряде регионов уровни воды ниже показателей водозаборов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз