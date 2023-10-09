Погода в Украине сегодня, 9 октября, и на неделю — сборный прогноз от синоптиков

Люди прячутся под зонтиками от непогоды. Фото: echolive.ie

Сегодня, 9 октября, в ряде областей Украины прольют дожди. Температура воздуха продолжает снижаться, также возможны заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 октября

По прогнозу синоптиков сегодня по всей стране будет облачно. В западных областях пройдут дожди, в частности, в Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновецкой и Ивано-Франковской.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4-6 °C, на юге +5-7 °C, на высокогорье Карпат -1+1 °C;

+4-6 °C, на юге +5-7 °C, на высокогорье Карпат -1+1 °C; днем +8-10 °C, на юге +12-15 °C, на высокогорье Карпат +3-7 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 9 октября

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области:

ночью +1-6 °C;

днем +6-11°C.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 9 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

ночью +4-6 °C;

днем +8-10 °C.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 9 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в ночь на 9 октября в Украине возможны заморозки.

"В ночь на понедельник в большинстве областей Украины, кроме юга, вероятны заморозки! Такое достаточно резкое изменение погоды часто влияет на изменение самочувствия и не обязательно в лучшую сторону. Прислушайтесь к себе", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине на неделю

Синоптики прогнозируют, что в течение недели в Украине будет холодно и ветрено, особенно ночью. Однако такая погода будет наблюдаться до середины недели, ведь после этого потеплеет, а ветер немного ослабнет.

Также стоит ожидать дождя в западных, северных и местами в южных областях.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Во вторник, 10 октября, в южных областях, а также местами на севере Левобережья выпадут дожди, на остальной территории сухо.

Температура воздуха:

ночью +1-6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3-0 °С, на юге +4-9 °С;

днем +7-12 °С, на юге +9-14 °С.

В среду, 11 октября, переменная облачность, без дождей.

Температура воздуха:

ночью -2+3 °С, на юге и Закарпатье +1-6 °С;

днем +10-15°С, на юге и Закарпатье +12-17 °С.

Прогноз погоды в Украине на среду, 11 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

В четверг, 12 октября, днем на севере будет дождь, также местами порывы ветра — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6-11 °С, в восточных областях +5-0 °С;

днем +16-21 °С.

В пятницу, 13 октября, на Левобережье, днем также в Крыму прогнозируются дожди, на остальной территории будет сухо.

Температура воздуха:

ночью +7-12 °С,

днем +13-18 °С.

Напомним, что по данным синоптиков, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и опустошения водохранилища, река Днепр вошла в старое природное русло. Поэтому в ряде регионов уровни воды ниже показателей водозаборов.