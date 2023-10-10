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Зовсім не осінь: у Карпатах вдарили морози і замітає снігом

10 жовтня 2023 10:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зовсім не осінь: у Карпатах вдарили морози і замітає снігом
Гора Піп Іван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Карпатах продовжуються морози. Сьогодні, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Станом на 09:00 на горі Піп Іван Чорногірський туман. У гірському пошуково-рятувальному пості попередили про обмежену видимість. Швидкість вітру — до 4 м/с. Температура повітря зранку була -5 °С.

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Допис Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон". 

Також ми писали сьогодні, 10 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, практично без опадів. Однак слід очікувати сильних заморозків, синоптики попереджають про небезпеку.

Додамо, у неділю, 8 жовтня, на горі Говерла загинув турист. Ще одного вдалося врятувати. 

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