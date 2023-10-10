Совсем не осень: в Карпатах ударили морозы и заметает снегом

Гора Поп Иван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах продолжаются морозы. Сегодня, 10 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По состоянию на 09:00 на горе Поп Иван Черногорский туман. В горном поисково-спасательном посту предупредили об ограниченной видимости. Скорость ветра — до 4 м/с. Температура воздуха утром была -5 °С.

Пост Черногорского горного поисково-спасательного поста. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 8 октября, в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

Также мы писали сегодня, 10 октября, в Украине переменная облачность, практически без осадков. Однако следует ожидать сильных заморозков, синоптики предупреждают об опасности.

Добавим, в воскресенье, 8 октября, на горе Говерла погиб турист. Еще одного удалось спасти.