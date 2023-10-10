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Народний синоптик Діденко розповіла, коли після заморозків чекати потепління

10 жовтня 2023 15:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 жовтня, в деяких областях України підвищиться температура повітря. Подекуди очікується до +18 градусів. Лише в східній частині очікується ще холодна погода. Зовсім скоро заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, в Україні переважно буде ясно, тому найближчої ночі заморозки у більшості областей затримаються, адже небо буде відкритим для арктичної повітряної маси.

Вже в день у деяких областях країни розпочнеться потепління. 

Завтра, 11 жовтня, температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одеська область) до +12+18 градусів.

У більшості областей вдень буде +10+15 градусів.

Діденко розповіла, що лише в східній частині України очікується ще холодна погода. Вдень там буде +7+11 градусів.

"Опади у середу скрізь малоймовірні — антициклон. Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним", — розповіла народний синоптик.

Погода у Києві

Найближчої ночі у столиці буде холодно. Очікуються заморозки. За словами Діденко, вдень розпочнеться потепління до +14 градусів. Вона розповіла, що зовсім скоро заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.

 Прогноз хмарності на найближчу ніч, 11 жовтня
 Прогноз хмарності на найближчу ніч. Фото: t.me/PohodaNatalka
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попередили жителів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікуються заморо зки.    

Також ми писали, що у Карпатах продовжуються морози. Сьогодні, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.

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