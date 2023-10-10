Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла, коли після заморозків чекати потепління
Завтра, 11 жовтня, в деяких областях України підвищиться температура повітря. Подекуди очікується до +18 градусів. Лише в східній частині очікується ще холодна погода. Зовсім скоро заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, в Україні переважно буде ясно, тому найближчої ночі заморозки у більшості областей затримаються, адже небо буде відкритим для арктичної повітряної маси.
Вже в день у деяких областях країни розпочнеться потепління.
Завтра, 11 жовтня, температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одеська область) до +12+18 градусів.
У більшості областей вдень буде +10+15 градусів.
Діденко розповіла, що лише в східній частині України очікується ще холодна погода. Вдень там буде +7+11 градусів.
"Опади у середу скрізь малоймовірні — антициклон. Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним", — розповіла народний синоптик.
Погода у Києві
Найближчої ночі у столиці буде холодно. Очікуються заморозки. За словами Діденко, вдень розпочнеться потепління до +14 градусів. Вона розповіла, що зовсім скоро заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.
Нагадаємо, синоптики попередили жителів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікуються заморо зки.
Також ми писали, що у Карпатах продовжуються морози. Сьогодні, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.