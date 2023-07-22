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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра в Украине будет сухо и тепло

22 июля 2023 18:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 23 июля от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 23 июля, почти по всей территории Украины ожидается комфортная погода. В стране будет царить антициклон Hermiona.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, в Украине будет доминировать сухая погода. Температура воздуха в течение дня — +24+29 градусов. Теплее всего будет на юге, а именно +30 градусов.

Завтра, 23 июля, дождливый фронт еще задержится на юго-востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях — местами дожди и грозы.

Погода в Киеве

Народный синоптик рассказала, что в столице Украины ожидается идеальная погода. Осадков в Киеве не будет. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

"Наверстывайте завтра смело сегодняшнее вынужденное сидение в помещениях — все на воздух!" — добавила Диденко.

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Погода на 23 июля. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 23 июля, в некоторых частях Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что температура воздуха будет комфортной почти всюду.

Также мы писали, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Добавим, аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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