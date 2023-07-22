Прогноз погоди на 23 липня від Наталки Діденко

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 липня, майже по всій території України очікується комфортна погода. В країні пануватиме антициклон Hermiona.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, в Україні домінуватиме суха погода. Температура повітря впродовж дня — +24+29 градусів. Найтепліше буде на півдні, а саме +30 градусів.

Завтра, 23 липня, дощовий фронт ще затримається на південному сході України, в Донецькій та Луганській областях — місцями дощі та грози.

Погода в Києві

Народний синоптик розповіла, що у столиці України очікується ідеальна погода. Опадів у Києві не буде. Температура повітря підніметься до +25 градусів.

"Надолужуйте завтра сміливо сьогоднішнє вимушене сидіння в приміщеннях — всі на повітря!" — додала Діденко.

Погода на 23 липня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 23 липня, у деяких частинах України очікуються дощі та грози. Синоптики розповіли, що температура повітря буде комфортною майже всюди.

Також ми писали, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

Додамо, аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.