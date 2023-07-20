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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра будет самая комфортная погода

20 июля 2023 18:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 21 июля от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 21 июля, почти по всей территории Украины будет сухо и тепло. В некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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"Пятница организует дожди с грозами в ближайшую ночь на Левобережье Украины, завтра днем атмосферный фронт дождливым хвостом мелькнет только в Луганской области", — рассказала Диденко.

Завтра практически повсюду в Украине будет царить сухая и теплая погода. Температура воздуха в течение дня будет +24+29 градусов, а в западных областях — +22+26. В Карпатах ожидается прохлада, а именно +12+18. Теплее всего будет в южной части страны — +28+32.

Погода в Киеве

В пятницу, 21 июля, в столице осадков не ожидается. По словам Диденко, ночью температура воздуха будет около +15 градусов, а днем +25.

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Прогноз погоды на 21 июля. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предполагается.

Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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