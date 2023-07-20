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Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра буде найкомфортніша погода

20 липня 2023 18:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 21 липня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 21 липня, майже по всій території України буде сухо та тепло. У деяких областях очікуються дощі. 

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

"П'ятниця організує дощі з грозами найближчої ночі на Лівобережжі України, завтра вдень атмосферний фронт дощовим хвостом майне лише на Луганщині", — розповіла Діденко.

Завтра практично повсюди в Україні пануватиме суха та тепла погода. Температура повітря впродовж дня буде +24+29 градусів, а у західних областях — +22+26. В Карпатах очікується прохолода, а саме +12+18. Найтепліше буде у південній частині країни — +28+32.

Погода в Києві

У п'ятницю, 21 липня, у столиці опадів не передбачається. За словами Діденко, вночі температура повітря буде близько +15 градусів, а вдень +25.

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Прогноз погоди на 21 липня. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається.

Також ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди. 

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