Прогноз погоди в Україні на 21 липня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра буде найкомфортніша погода
Завтра, 21 липня, майже по всій території України буде сухо та тепло. У деяких областях очікуються дощі.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
"П'ятниця організує дощі з грозами найближчої ночі на Лівобережжі України, завтра вдень атмосферний фронт дощовим хвостом майне лише на Луганщині", — розповіла Діденко.
Завтра практично повсюди в Україні пануватиме суха та тепла погода. Температура повітря впродовж дня буде +24+29 градусів, а у західних областях — +22+26. В Карпатах очікується прохолода, а саме +12+18. Найтепліше буде у південній частині країни — +28+32.
Погода в Києві
У п'ятницю, 21 липня, у столиці опадів не передбачається. За словами Діденко, вночі температура повітря буде близько +15 градусів, а вдень +25.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається.
Також ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.