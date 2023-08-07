Прогноз погоды в Украине на 8 августа от Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 августа, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха продолжает снижаться.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, атмосферные фронты принесли в Украину дожди с грозами и ослабление жары. В большинстве областей преимущественно, потому что на востоке, во многих центральных областях и на юго-востоке еще продолжается жара.

Температура воздуха на западе будет +18+22, на востоке и юго-востоке +29+34. На остальной территории страны — +23+29.

Дожди с грозами завтра ожидаются на западе, севере и местами в центральных областях. На востоке Украины будет сухо. Народный синоптик рассказала, что в южной части также осадков не ожидается, только в Одесской области возможен дождь с грозой.

Погода в Киеве

Завтра, 8 августа, в столице Украины ожидается дождь и гроза во второй половине дня. Температура воздуха будет +23+25 градусов.

Диденко также опубликовала видео, на котором показала ливень в Киеве сегодня, 7 августа.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Также мы писали, что в столице бушевала непогода. Киевляне спешно пытались спрятаться от дождя. Деревья едва выдержали сильные порывы ветра.