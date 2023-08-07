Прогноз погоди в Україні на 8 серпня від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 серпня, в деяких областях України очікуються дощі та грози. Температура повітря продовжує знижуватися.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, атмосферні фронти принесли в Україну дощі з грозами і послаблення спеки. У більшості областей переважно, бо на сході, у багатьох центральних областях та на південному сході ще триває спека.

Температура повітря на заході буде +18+22, на сході та південному сході +29+34. На решті території країни — +23+29.

Дощі з грозами завтра очікуються на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На сході України буде сухо. Народний синоптик розповіла, що у південній частині також опадів не передбачається, лише в Одеській області можливий дощ з грозою.

Погода в Києві

Завтра, 8 серпня, у столиці України очікується дощ та гроза в другій половині дня. Температура повітря буде +23+25 градусів.

Діденко також опублікувала відео, на якому показала зливу у Києві сьогодні, 7 серпня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Також ми писали, що в столиці вирувала негода. Кияни поспіхом намагалися сховатися від дощу. Дерева ледве витримали потужні пориви вітру.