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Народный синоптик Диденко рассказала, где в Украине завтра похолодает

21 июля 2023 18:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 22 июля от Наталки Диденко
Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 22 июля, во многих областях Украины снизится температура воздуха. Ожидаются дожди, шквалы, грозы и град.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, на значительной части территории Украины будут грозовые дожди, на севере, в большинстве центральных областей возможны сильные ливни, шквалы и град.

На востоке и юго-востоке будет преимущественно без осадков.

Завтра на севере снизится температура воздуха. Ожидается +19+22 градуса.

На остальной территории Украины будет +24+29, а на юге +28+32.

Погода в Киеве

Народный синоптик рассказала, что в столице есть вероятность сильного ливня, шквала, грозы и града. Температура воздуха будет +20 градусов.

"Оденьтесь, подберите удобную обувь, зонты, одноразовые можно плащи от дождя, рассчитывайте на грозу!" — добавила Диденко.

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Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 22 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях.

Также мы писали, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Добавим, аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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