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Народний синоптик Діденко розповіла, де в Україні завтра похолоднішає

21 липня 2023 18:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 22 липня від Наталки Діденко
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 22 липня, у багатьох областях України знизиться температура повітря. Очікуються дощі, шквали, грози та град.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, на значній частині території України будуть грозові дощі, на півночі, у більшості центральних областей можливі сильні зливи, шквали й град.

На сході та південному сході буде переважно без опадів. 

Завтра на півночі знизиться температура повітря. Очікується +19+22 градусів.

На решті території України буде +24+29, а на півдні +28+32.

Погода у Києві

Народний синоптик розповіла, що у столиці є ймовірність сильної зливи, шквалу, грози та граду. Температура повітря буде +20 градусів.

"Одягніться, підберіть зручне взуття, парасолі, одноразові можна плащі від дощу, зважайте на грозу!" — додала Діденко.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 22 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи.

Також ми писали, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

Додамо, аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди. 

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