Прогноз погоди в Україні на 22 липня

Люди під дощем. Фото: "РБК-Україна"

Завтра, 22 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

Вночі у західних, Вінницькій, подекуди у Київській та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями очікуються значні дощі, а також грози.

Синоптики розповіли, що вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У центральних та південних областях очікуються шквали при грозах, 15-20 м/с.

Температура повітря у південній частині вночі +17+22, вдень +28+33, а на сході — +26+30. На решті території України вночі +12+17, а вдень +20+25.

Погода на 22 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі дощі, а вдень помірні та значні опади. Синоптики також попередили про грозу.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +12+17, вдень +20+25;

по Києву вночі +15+17, вдень +20+22.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра вдень, 22 липня, у центральних та південних областях будуть грози, а також сильний вітер, 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

Також ми писали, що сьогодні, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається.