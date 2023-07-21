Прогноз погоды в Украине на 22 июля

Люди под дождем. Фото: "РБК-Украина"

Завтра, 22 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

Ночью в западных, Винницкой, местами в Киевской и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами ожидаются сильные дожди, а также грозы.

Синоптики рассказали, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В центральных и южных областях ожидаются шквалы при грозах, 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части ночью +17+22, днем +28+33, а на востоке — +26+30. На остальной территории Украины ночью +12+17, а днем +20+25.

Погода на 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, а днем умеренные и значительные осадки. Синоптики также предупредили о грозе.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +12+17, днем +20+25;

по Киеву ночью +15+17, днем +20+22.

Опасные метеорологические явления в Украине

Завтра днем, 22 июля, в центральных и южных областях ожидаются грозы, а также сильный ветер, 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Также мы писали, что сегодня, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предполагается.