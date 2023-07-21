Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупредили украинцев о мощных грозах и сильном ветре arrow

Синоптики предупредили украинцев о мощных грозах и сильном ветре

21 июля 2023 14:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 22 июля
Люди под дождем. Фото: "РБК-Украина"
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 22 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода на завтра

Ночью в западных, Винницкой, местами в Киевской и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами ожидаются сильные дожди, а также грозы.

Синоптики рассказали, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В центральных и южных областях ожидаются шквалы при грозах, 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части ночью +17+22, днем +28+33, а на востоке — +26+30. На остальной территории Украины ночью +12+17, а днем +20+25.

null
Погода на 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, а днем умеренные и значительные осадки. Синоптики также предупредили о грозе.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12+17, днем +20+25;
  • по Киеву ночью +15+17, днем +20+22.

Опасные метеорологические явления в Украине

Завтра днем, 22 июля, в центральных и южных областях ожидаются грозы, а также сильный ветер, 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

null
Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Также мы писали, что сегодня, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предполагается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз