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Народный синоптик спрогнозировала погоду по Украине на завтра: где ожидать дождь

19 апреля 2023 21:44
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 20 апреля от народной синоптикини Наталки Диденко.
Женщина с зонтиком на улице Киева. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики спрогнозировали погоду по Украине на 20 апреля. Не стоит рассчитывать на потепление, ведь снова будет холодная температура воздуха и дожди.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Натали Диденко

Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди.

Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 градусов. Теплее всего будет на Волыни, Ровенщине и в большинстве южной части, ожидается +12...+16 градусов.

На выходные в большинстве областей Украины ожидается тепло, но не без дождей.

погода
Прогноз температуры воздуха в Украине. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице от народного синоптика

В Киеве 20 апреля ожидается дождь, облачность и похолодание.

Максимальная температура воздуха предполагается +10...+11 градусов.

Опасные гидрологические явления

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях:

  • 19-21 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны уровень воды будет удерживаться близким к максимальной отметке пика весеннего половодья с сохранением затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и начальным затоплением жилых домов сел в Черниговском районе Черниговской области III уровень опасности — красный;
  • 19-20 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах. III уровень опасности — красный;
  • 19-20 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, присадки. населенных пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый;
  • 19-20 апреля вследствие пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области. ІІ уровень опасности — оранжевый;
  • 19-21 апреля на участке Десны ниже с. Разлет в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-10 см в сутки, с последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области , частичным затоплением приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области ІІ уровень опасности — оранжевый;
  • в Чернигове дальнейшее затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в г. Чернигов (район Кордовка). И уровень опасности — желтый;
  • на Снове будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.
гидрологические явления
Опасные гидрологические явления по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украину пришло долгожданное потепление. В дальнейшем температура будет только повышаться. Правда, потепление сопровождается сильными дождями и грозами.

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