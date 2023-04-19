Значні опади та грози: синоптики розповіли невтішний прогноз погоди на 20 квітня

Значні опади та грози: синоптики розповіли невтішний прогноз погоди на завтра
Завтра, 20 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях країни очікуються опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
У західних, центральних та східних областях України буде невеликий дощ. У південних — помірні опади та грози.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі +7-9°, вдень +13-15°. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря прогріється до +18 градусів.
Погода у Києві
Вночі буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря:
- Вночі — +8-6°C;
- вдень — +10-12°C.
Сніголавинна небезпека
Значна сніголавинна небезпека третього рівня, у зв'язку з відлигою, очікується на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня, очікується на високогір'ї Закарпатської області.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
У деяких областях було оголошено червоний рівень небезпеки через водопілля.
"Українським гідрометеорологічним центром оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища, які спричинені наслідками дощового паводка та весняного водопілля", — сказав начальник відділу гідрологічних прогнозів УкрГМЦ ДСНС Ілля Перевозчиков.
Нагадаємо, Великдень цього року в Україні видався не надто теплим. Не варто засмучуватися, адже синоптики прогнозують зменшення опадів та підвищення температури.
Також ми писали, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Додамо, паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.