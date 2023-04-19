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Значні опади та грози: синоптики розповіли невтішний прогноз погоди на завтра

19 квітня 2023 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Значні опади та грози: синоптики розповіли невтішний прогноз погоди на 20 квітня
Дівчина з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 20 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях країни очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

У західних, центральних та східних областях України буде невеликий дощ. У південних — помірні опади та грози. 

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7-9°, вдень +13-15°. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря прогріється до +18 градусів.

Погода 20 апреля
Прогноз погоди на 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

Вночі буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • Вночі — +8-6°C;
  • вдень — +10-12°C.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека третього рівня, у зв'язку з відлигою, очікується на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня, очікується на високогір'ї Закарпатської області.

Погода 20 апреля
Прогноз погоди на 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У деяких областях було оголошено червоний рівень небезпеки через водопілля.

"Українським гідрометеорологічним центром оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища, які спричинені наслідками дощового паводка та весняного водопілля", — сказав начальник відділу гідрологічних прогнозів УкрГМЦ ДСНС Ілля Перевозчиков.

Нагадаємо, Великдень цього року в Україні видався не надто теплим. Не варто засмучуватися, адже синоптики прогнозують зменшення опадів та підвищення температури.

Також ми писали, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Додамо, паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.

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